Basciano accusa Sophie Codegoni: “Non ho visto mia figlia a Capodanno, chi la priva del padre non la ama” Nuove accuse di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni. Il deejay accusa l’influencer e sua ex compagna di non avergli permesso di vedere la loro bambina nemmeno per le feste di Capodanno: “Sto aspettando mi sia restituita la mia dignità di padre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Alessandro Basciano torna ad accusare Sophie Codegoni di avergli impedito di vedere la piccola Celine, la figlia nata dal loro legame. L’uomo, con un post pubblicato su Instagram, ha puntato il dito contro la ex compagna, sostenendo non gli permetta di esercitare il suo ruolo di genitore. Basciano aggiunge che Sophie avrebbe arbitrariamente deciso di impedirgli i contatti con la piccola.

Il nuovo sfogo di Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni

“In maniera assolutamente arbitraria, anche durante queste feste, non ho potuto vedere mia figlia”, scrive Basciano sul suo profilo Instagram, “Non vedo l’ora che un giudice, leggendo ile ricordo presentato dal mio avvocato, possa ridarmi la dignità di padre. Sono vicino a tutti coloro che si trovano nella mia condizione. Non vuole bene ai figli chi li priva di un genitore, il male lo si fa di certo al genitori ma soprattutto ai figli stessi”. Quindi conclude:

Ahimé si vive di immagine ormai, ma la sostanza è ben altro. Loro contro tutto il male e le ingiustizie che ho subito tante volte alle mie spalle, ma presto verrà fuori la verità perché ho avuto ripercussioni lavorative e personali per dei virgolettati che non mi appartengono. Quello è un altro capito. Confido, come sempre, nella giustizia.

Il silenzio di Sophie Codegoni, pochi giorni fa aveva accusato l’ex di averla incontrata con l’inganno

Sophie Codegoni ha preferito non replicare alle ultime accuse dell’ex compagno. Del resto, aveva già dichiarato pochi giorni fa di confidare nella giustizia, aggiungendo che sarebbe rimasta in silenzio proprio per permettere a chi di competenza di fare il proprio lavoro. L’influencer aveva però precisato di non avere recuperato alcun rapporto sereno con il suo ex, come una serie di foto pubblicate dal settimanale Chi facevano immaginare. “Quell’incontro è stato ottenuto con l’inganno, anche di questo parleremo in tribunale”, aveva spiegato Sophie, determinata a troncare ogni rapporto con l’ex compagno denunciato per stalking e minacce.