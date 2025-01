video suggerito

Basciano perde il lavoro dopo la denuncia di Codegoni, il suo avvocato: “I locali in cui suona bersaglio di insulti” Dopo la denuncia per minacce e stalking che Sophie Codegoni ha sporto verso il suo ex, Alessandro Basciano, quest’ultimo non riesce a lavorare: “Sono stato condannato mediaticamente e non in tribunale”, le parole del deejay. Il suo avvocato: “I locali in cui suona bersaglio di minacce e messaggi minatori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it



A quasi un mese e mezzo dall'arresto – e poi la scarcerazione – di Alessandro Basciano, a causa delle accuse di minacce e stalking nei confronti di Sophie Codegoni, continua la lotta mediatica tra i due ex compagni, genitori della piccola Céline Blue. Il deejay ha di recente denunciato sui social il fatto di non poter vedere sua figlia a causa della sua ex, che gli avrebbe impedito di passare con lei il Capodanno. Ma non solo: Basciano avrebbe perso anche il lavoro a causa delle querela sporta verso di lui. A spiegarlo è il suo avvocato, Leonardo D'Erasmo, tramite un post pubblicato su Instagram: "Ha perso il lavoro. Essendo un deejay, quando un locale pubblica la locandina che annuncia la serata in cui suonerà, il locale stesso diviene bersaglio di una serie di insulti e messaggi minatori", le parole del legale. Le indagini sul caso sono ancora in corso e, come spiegato al tempo a Fanpage da Francesca Florio, avvocata penalista, potrebbero concludersi entro la primavera.

Le parole dell'avvocato di Alessandro Basciano

Attraverso una story pubblicata su Instagram, Alessandro Basciano ha dichiarato: "Ancora oggi vedo calpestare i miei diritti di uomo e di padre. Non ho più notizie di mia figlia e non riesco a lavorare. Sono stato condannato mediaticamente e non in tribunale". Alle parole del deejay, hanno fatto seguito quelle del suo legale, Leonardo D'Erasmo, che ha spiegato la situazione del suo assistito: "Alessandro oggi è un uomo libero, ricopre la qualifica di indagato come qualsiasi soggetto che vede recapitarsi una denuncia. Non è detto che sarà mai imputato, non è detto che il processo ci sarà. Quello che vorrei fare oggi è una riflessione sulle conseguenze che subisce chi oggi vede recapitarsi una denuncia per stalking".

"I locali in cui suona bersaglio di insulti e messaggi minatori"

L'avvocato ha spiegato che Basciano ha perso il lavoro, dopo la denuncia di Sophie Codegoni, sua ex fidanzata: "Essendo un deejay, quando un locale pubblica la locandina che annuncia la serata in cui sarà ospite, il locale stesso diviene bersaglio di una serie di insulti e messaggi, di mail che chiedono la cancellazione della serata e l'imprenditore, titolare del locale, agisce in questo senso". Dal giorno in cui ha ricevuto la denuncia, spiega D'Erasmo, Basciano non lavora più: "O, comunque, lavora meno rispetto al passato. In uno Stato di diritto che debba garantire l'innocenza di tutti fino ai tre gradi di giudizio, fino a una sentenza irrevocabile, è giusto che una persona veda sfaldarsi la sua vita e veda togliersi i diritti fondamentali, come il lavoro?".