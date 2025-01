Alessandro Basciano in Tribunale per il caso di stalking a Sophie Codegoni, il pm ne chiede l’arresto Dopo la revoca dell’applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Alessandro Basciano, oggi il deejay si è presentato in Tribunale, a Milano, per l’udienza di discussione dell’appello della Procura contro la suddetta revoca. I giudici si riserveranno e la decisione sarà depositata nei prossimi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Proseguono le indagini sul caso di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che lo scorso novembre aveva denunciato il suo ex per minacce e stalking, spingendo la gip Anna Magelli ad applicare nei confronti dell'uomo la misura cautelare in carcere. Misura che, ameno di 48 ore dopo era stata revocata, quando Basciano era stato scarcerato senza neppure ricevere i domiciliari o il divieto di avvicinamento nei confronti di Sophie. Oggi, il deejay si è presentato in Tribunale a Milano davanti al Riesame per l'udienza di discussione dell'appello della Procura contro la suddetta revoca.

Alessandro Basciano in aula per l'appello contro la revoca dell'arresto

Come anticipato dall'Ansa, per Basciano il pm Antonio Pansa e l'aggiunta Letizia Mannella hanno di nuovo chiesto gli arresti, questa volta i domiciliari. La richiesta arriva dopo che, il 28 novembre scorso, la modella era stata ascoltata dagli inquirenti e aveva confermato le accuse contro il suo ex, descrivendo un grave stato personale di paura e un quadro inquietante visti gli insulti gravi, le minacce di morte e gli atteggiamenti persecutori di cui per quasi un anno e mezzo sarebbe stata vittima. La giovane aveva anche confermato di non aver mai ritirato una prima denuncia sporta nei confronti dell'ex a dicembre 2023. Dopo l'udienza, i giudici del Riesame si riserveranno e la decisione sarà depositata nei prossimi giorni.

L'avvocato di Basciano a Fanpage: "Provati da situazione spiacevole, confidiamo nel buonsenso del gip"

Contattato da Fanpage, l'avvocato di Alessandro Basciano, Leonardo D'Erasmo, ci ha spiegato com'è andata l'udienza, precisando che il suo assistito ha avuto l'opportunità di rilasciare alcune dichiarazioni spontanee: "Alessandro è chiaramente provato per la situazione spiacevole, ma sono tranquillo e confido nel buonsenso del gip". Il legale ha spiegato che inizialmente i pm avevano richiesto la misura cautelare del divieto d'avvicinamento e non quella dei domiciliari, come invece è successo oggi. Un cambiamento di rotta che lui stesso ha evidenziato al gip nel corso dell'udienza.

Perché Basciano era stato scarcerato

Una volta ottenuta la scarcerazione, l'avvocato Leonardo D'Erasmo aveva subito informato Fanpage, restituendo una versione dei fatti diversa da quella fornita da Codegoni al momento della querela. Secondo il legale, si sarebbe trattato di sola violenza verbale avvenuta anche da parte di Sophie: "Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla", le parole del legale. Che aveva anche aggiunto: "Lei due giorni prima che venisse arrestato si è presa una Chanel da 8000 euro da Alessandro, se hai paura di un uomo così violento che ti stalkera, non accetti le sue attenzioni".