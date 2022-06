Paura per Federica Panicucci, scoppia uno pneumatico in autostrada: “Stiamo tutti bene” Momenti di paura, per fortuna a lieto fine, per Federica Panicucci. La conduttrice ha raccontato l’accaduto su Instagram: “Ci è scoppiata una gomma in autostrada, sentivamo la macchina sbandare”.

A cura di Stefania Rocco

Disavventura in autostrada per Federica Panicucci, conduttrice di Mattino5 insieme a Francesco Vecchi. Diretta a Lucca insieme al compagno Marco Bacini e ai suoi figli per partecipare a un matrimonio di famiglia, la conduttrice ha vissuto attimi difficili. Lo ha raccontato sul suo profilo Instagram, mostrando i video dell’accaduto, in particolare uno pneumatico completamente scoppiato che, per fortuna, non ha provocato grossi danni.

Federica Panicucci: “La gomma è scoppiata”

Con una Instagram story, Federica ha spiegato l’accaduto: “Sono vestita per un matrimonio, ci sono i miei figli e c’è Marco che è lì al telefono. Mentre eravamo sull’autostrada succede questo (mostra uno pneumatico dell’auto scoppiato, ndr): la gomma della macchina è scoppiata. Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di servizio e stiamo chiamando il soccorso per risolvere la situazione. Direi bene, ma non benissimo”. Federica ha sdrammatizzato, spiegando l'accaduto ma tranquillizzando quanti la seguono a proposito delle condizioni di salute sue e dei suoi cari.

Nessun danno, Federica Panicucci e i suoi familiari stanno bene

Pochi minuti dopo, Federica ha rassicurato i fan, spiegando che l’incidente non ha provocato danni. La conduttrice, il compagno e i suoi figli stanno bene: “Per chi mi chiede come stiamo, fortunatamente bene. Marco era alla guida, andavamo piano. Abbiamo sentito la macchina andare di qua e di là ma eravamo vicini a un’area di servizio. Stiamo tutti bene a parte questo piccolo inconveniente”. Soccorsa da un amico, Federica è riuscita a raggiungere la location scelta per il matrimonio in tempo per partecipare alla cerimonia. Dopo avere atteso il soccorso stradale che ha provveduto a cambiare lo pneumatico, anche Marco ha raggiunto la compagna per partecipare ai festeggiamenti seguiti alle nozze.