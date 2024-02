Paolo Bonolis: “Conduttore del Festival di Sanremo 2025? Non mi è stato chiesto” Tra i possibili conduttori di Sanremo 2025 dopo il quinquennio di Amadeus, compare anche il nome di Paolo Bonolis. Il noto conduttore Mediaset, però, ha fatto chiarezza: “Non ho nessuna idea. Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo la fine di Sanremo 2024, terminata "l'era di Amadeus", continuano a susseguirsi ipotesi sul prossimo conduttore del Festival. Tra i possibili nomi si vocifera quello di Paolo Bonolis, noto volto Mediaset, che negli anni ha guidato programmi come Ciao Darwin, Avanti Un Altro, Il senso della Vita e tanti altri. Intervistato da TvBlog, Bonolis ha però fatto chiarezza su questa possibile strada lavorativa.

Cosa ha detto Bonolis su Sanremo 2025

Bonolis sta per finire la sua stagione televisiva, poi è pronto a prendersi un periodo di pausa "nel quale mio faccio gli affari miei". Quanto al futuro, il conduttore fa sapere di non averci ancora pensato: "Una volta che porterò a compimento le promesse che ho fatto, penserò al mio futuro, prima di tutto quello interiore e poi quello esteriore". Per quanto riguarda la possibilità di vedere sul palco del prossimo Festival di Sanremo, ha raccontato di non aver pensato a nulla, anche perché fino ad oggi non è stato contattato da nessuno: "Non ho nessuna idea perché non ha senso che ce l'abbia. Non mi è stato chiesto di farlo, quindi che ci penso a fare?". Bonolis ha poi commentato l'edizione appena conclusa, facendo i complimenti ad Amadeus, anche se per motivi di famiglia non ha potuto seguirlo con continuità:

Ha fatto ottimi ascolti, anche se è difficile paragonare gli ascolti di oggi con quelli degli anni passati, essendo cambiate nel frattempo, come è naturale che sia, molte cose, sia nel campo della platea televisiva, che nel fatto tecnologico della fruizione del prodotto. A parte la straordinaria bravura e frizzantezza di Fiorello, permettimi di fare i miei complimenti al direttore della fotografia Mario Catapano e a Gaetano Castelli con la figlia Maria Chiara che hanno fatto una scenografia fantastica. Complimenti anche alla regia di Stefano Vicario. Amadeus ha fatto sicuramente un ottimo lavoro visti i risultati e la qualità che da tutti è stata apprezzata, quindi tanto di capello.

Il toto conduttori per il Festival dopo gli anni di Amadeus

Messa da parte l'ultima edizione della kermesse, la Rai dovrà pensare a chi sostituirà Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. Tra i possibili nomi, quello di Alessandro Cattelan, che Fiorello ha confermato a Fanpage.it vedrebbe bene accanto ad Antonella Clerici. E la stessa Clerici si è resa disponibile, aprendo quindi una possibile strada. Si vociferano poi Carlo Conti, già direttore artistico tra il 2015 e il 2017, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Laura Pausini. Quest'ultima però ha fatto sapere che non raccoglierà il testimone insieme a Paola Cortellesi per via dei troppi impegni lavorativi. Ad oggi, quindi, rimane tutto ancora un'incognita.