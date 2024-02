Beppe Vessicchio rilancia Amadeus per Sanremo 2025: “Impossibile pensare a un Festival senza lui” Nella trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora condotta da Giorgio Lauro e Enzo Iacchetti, Beppe Vessicchio ha dichiarato: “Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vedere anche l’anno prossimo Amadeus, anche se so che probabilmente non tornerà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo il rifiuto di Amadeus di tornare alla conduzione, i riflettori sono puntati sulle possibili alternative per il Festival di Sanremo 2025. Tra le voci più autorevoli in materia festivaliera, si è appena espresso Beppe Vessicchio nella puntata odierna di Un giorno da pecora: "L'anno prossimo servirebbe di nuovo Amadeus", ha ammesso candidamente il direttore d'orchestra napoletano, tuttavia è impossibile che il conduttore ritorni come è noto.

Le parole di Beppe Vessicchio

Nella trasmissione di Rai Radio1 Un giorno da pecora condotta da Giorgio Lauro e Enzo Iacchetti, Beppe Vessicchio ha dichiarato: “Come direttore artistico del festival mi piacerebbe vedere anche l'anno prossimo Amadeus, anche se so che probabilmente non tornerà. Lui però ha raggiunto un'autonomia tale che lo rende capace di pensare a qualcosa che può evolvere, mentre chiunque altro sarebbe schiavo del sistema. È difficile pensare ad un suo sostituto. Forse potrebbe esserci un giovane come Stefano De Martino oppure uno più esperto come Paolo Bonolis, che però sta in un'altra azienda…”. Parole che restituiscono chiaramente la stima e l'ammirazione che Amadeus è riuscito a guadagnare in questi cinque anni.

Il toto-conduttori per Sanremo 2025

Con Amadeus fuori dai giochi, il toto-conduttori è iniziato. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spiccano quelli di Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, entrambi benedetti da Fiorello in una puntata di VivaRai2. La loro doppia candidatura appare al momento la favorita. La scelta di una coppia di conduttori anziché un singolo volto potrebbe essere strategica, garantendo una maggiore flessibilità e minimizzando il rischio di bruciare un potenziale futuro conduttore. Tra questi nomi, infatti, ce n'è uno che appare destinato a ereditare il ruolo in futuro, ovvero Stefano De Martino, che pure è stato citato proprio da Beppe Vessicchio.