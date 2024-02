Paolo Bonolis è pronto al ritorno in Rai: “Spera di fare Sanremo e Il Senso della Vita” Nella girandola dei toto-conduttori per il prossimo Festival di Sanremo è naturale che sia finito anche lui, Paolo Bonolis, che sembra pronto a tornare in Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella girandola dei toto-conduttori per il prossimo Festival di Sanremo è naturale che sia finito anche lui, Paolo Bonolis. Lo storico conduttore Mediaset è in scadenza di contratto e avrebbe intenzione da tempo, stando alle voci, di cambiare aria. Il settimanale Oggi lancia il sasso nello stagno e svela la sua più grande ambizione: "Condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo, orfano di Amadeus, e riproporre il suo storico format Il senso della vita". E la Rai che fa? La Rai accoglierebbe il ritorno di Bonolis con grande convinzione. Meno convinta, invece, sarebbe Sonia Bruganelli.

Il futuro di Paolo Bonolis

Secondo il settimanale Oggi, la Rai appare lieta di riavere Paolo Bonolis ma Sonia Bruganelli non sarebbe d'accordo. Entrambi, nonostante non siano più una coppia, continuano a lavorare insieme e, stando a quanto anticipato dal settimanale, i programmi che gestiscono su Mediaset avrebbero introiti maggiori. La Rai, però, rappresenta il prestigio e soprattutto l'ambizione di cercare di fare qualcosa di nuovo. Il dilemma di Paolo Bonolis è dunque chiaro: "porterà con sé in Rai anche la sua, ancora amatissima?", scrive il settimanale.

Il futuro del Festival di Sanremo: a chi sarà affidato?

Amadeus ha ufficialmente rifiutato Sanremo 2025 facendo scattare il toto-conduttori. Fiorello ha benedetto la doppia candidatura di Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, che in questo momento appaiono in vantaggio rispetto a tutti gli altri nomi. Il prossimo Sanremo sarà molto delicato: sarà il primo a trazione destrorsa e sarà il primo dopo un quinquennio praticamente perfetto. L'idea è che la Rai trovi la possibilità di questa doppia coppia, Cattelan-Clerici, vincente in ogni caso: con due nomi, non si rischia di bruciarne nessuno per il futuro. Dopo la conduzione a due, infatti, si potrebbero aprire le porte per un nuovo ciclo che vede, tra i nomi più discussi, proprio Paolo Bonolis e l'astro nascente della Rai, Stefano De Martino.