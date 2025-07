Oriana Marzoli ricorda l’incidente al GFVip, la frecciata a Nikita Pelizon: “Per colpa sua ho ancora il segno”

Oriana Marzoli ha fatto fare un tuffo nel passato ai suoi fan di Instagram, ricordando l'incidente di cui fu vittima al Grande Fratello. L'influencer di origini venezuelane è diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione al reality nel 2023: arrivò in finale insieme a Nikita Pelizon che la sorpassò per la vittoria. Fu proprio la sua inquilina appena citata a distrarsi durante un pomeriggio di preparazioni, mettendo la piastra per capelli incandescente sulla sedia dove stava per sedersi la Marzoli. Oriana esplose in un urlo: il segno della bruciatura lo porta ancora con sé.

Le parole di Oriana Marzoli oggi sull'incidente della piastra al GF

Questa mattina Oriana Marzoli ha pubblicato un video di sé mentre si allena in palestra. In primo piano c'è il suo gluteo e il grosso peso che solleva con una gamba. Poi il testo: "Questo segno bruttissimo sotto il sedere che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere".

In effetti è visibile, dal video, un segno sotto al gluteo. Ai tempi del Grande Fratello e dell'incidente, la produzione si preoccupò di curare la ferita che si era procurata con la piastra per capelli incandescente. A far sorridere i fan della Marzoli, però, il modo con cui, senza fare nomi, ha citato Nikita Pelizon. Con la vincitrice del GF Vip di due anni non scorreva buon sangue: sia durante il reality, sia dopo, le due battibeccarono più volte. Stando alla frecciata, sembra aver conservato l'astio.

Cosa fa oggi Oriana Marzoli e dove vive

Oriana Marzoli dopo l'esperienza televisiva in Italia e la breve relazione con Daniele Dal Moro, è tornata a vivere in Spagna. Oggi è felicemente fidanzata con Facundo Gonzalez, conosciuto in un reality spagnolo, e lavora come influencer e volto televisivo. Negli ultimi giorni ha annunciato che prossimamente prenderà parte al programma El Loco Amor di Mediaset in Spagna come co-conduttrice.