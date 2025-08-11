Nikita Pelizon risponde a Oriana Marzoli: “Rosichi perché non hai vinto il GF, in ogni reality cambi fidanzato”

Nikita Pelizon ha risposto via TikTok alla recente frecciatina di Oriana Marzoli: “Drama queen, la bruciatura ti fa donna vissuta. Rosica perché non ha vinto”. L’influencer aveva ricordato sui social l’incidente accaduto al GF Vip 2023, dove entrambe furono concorrenti: si bruciò il gluteo sedendosi su una piastra lasciata accesa dall’ex coinquilina.

Botta e risposta social tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Di recente l'influencer ha pubblicato su Instagram un video in palestra in cui mostra la bruciatura causatale dall'ex inquilina e aveva scritto: "È colpa di quella là". Le due hanno partecipato insieme al Grande Fratello Vip nel 2023 e Marzoli si sedette su una piastra per capelli lasciata accesa da Pelizon, provocandosi così una bruciatura. L'ex vincitrice di quell'edizione ha deciso di rispondere alla frecciatina via TikTok.

La frecciatina di Oriana Marzoli a Nikita Pelizon

Tra le sue storie Instagram, circa un mese fa, Oriana Marzoli aveva pubblicato una piccola parte del suo allenamento in palestra. L'ex gieffina si era mostrata di schiena mentre eseguiva un esercizio per i glutei e, ad accompagnare il video, aveva scritto: "Questo segno sotto il sedere che mi è rimasto per colpa di quella là me lo devo togliere". Il riferimento è a Nikita Pelizon e all'incidente accaduto nella casa del Grande Fratello Vip nel 2023, quando Marzoli si sedette per sbaglio su una piastra per capelli lasciata accesa dall'ex coinquilina, che nel frattempo si stava preparando. Questo le ha lasciato il segno di una bruciatura sotto al gluteo che è visibile ancora oggi, a distanza di due anni.

La risposta di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon ha prontamente risposto alla frecciatina di Oriana. In un video pubblicato su TikTok, l'ex vincitrice del reality non ha risparmiato critiche nei confronti della ex coinquilina: "Ma veramente dopo 7 mesi che abbiamo convissuto tu non ti ricordi il mio nome? Ma come fa con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality?". E ha poi aggiunto: "Grazie per aver rallegrato le nostre giornate con le tue natiche in palestra. È veramente un bel vedere, pubblicalo più spesso avrai molto più Hype". Con ironia ha poi continuato senza giri di parole, ricordando l'episodio e mandandole diverse frecciatina: "Drama queen, la cicatrice di fa donna vissuta. Mi sembra giusto informarti che esiste la piastra che non scotta. Posso dire una cosa? Ah no, perchè poi mi accusano che è body shaming. Lei può darmi della tr**a, io non posso dire nulla. Quindi non dico che anche se si siede è alta uguale". Infine l'ultima accusa: "Magari rosica perché si ricorda che non ha vinto".