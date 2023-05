Fan degli Oriele si suicida per bullismo, la reazione turbata di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro “Sono veramente sconvolta”, ha scritto Oriana sui social, appresa la notizia di una 14enne francese che, stando ad alcune indiscrezioni, si sarebbe tolta la vita per bullismo scolastico. “Dovremmo pensare di più a come parliamo agli altri, non sappiamo quanto possiamo ferirli”.

A cura di Giulia Turco

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro reagiscono alla notizia di una ragazza francese morta suicida dopo essere stata vittima, a quanto pare, di bullismo scolastico. Secondo quanto racconta Biccy.it, la ragazza sarebbe stata una fan della ‘ship’ televisiva Oriele, nata dell’ambito del Grande Fratello Vip italiano, nonché creatrice di una fandom molto seguita su Twitter.

La reazione degli Oriele alla notizia della 14enne che si è tolta la vita

“Allora ragazzi, ho una brutta notizia. Quella ragazza si chiama Lindsay e si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche, è stata lei a creare Oriele France”, fanno sapere alcuni utenti su Twitter. La notizia è arrivata ai due ex gieffini protagonisti della fandom, che a loro volta hanno reagito sui loro social dicendosi sconvolti per l’accaduto. “Ti abbraccio piccola Lindsay. Grazie davvero piccola. Stop bullyng please”, ha scritto Dal Moro a corredo di uno scatto della ragazza pubblicato su Instagram. “Ragazzi io sono veramente sconvolta”, ha fatto sapere invece Oriana.

Non so cosa dire, sono molto scioccata. La gente forse deve vedere o cercare di capire come parlare agli altri. Dovremmo pensare di più sulle cose che facciamo o diciamo, il modo che usiamo. Non sappiamo la situazione e i limiti altrui. Non sappiamo quanto possiamo ferire chi ci sta davanti. Dobbiamo stare tutti più attenti e davvero non ho parole per quello che è successo. Mi dispiace da morire e non so cosa dire perché sono spiazzata dopo aver letto tutto.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno ancora insieme

Negli ultimi tempi la coppia è stata investita sull’ennesimo gossip circa una rottura sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni, di recente, gli Oriele avrebbero vissuto uno dei momento più bui della loro relazione. Loro però hanno prontamente smentito, tranquillizzando le fandom circa lo stato di salute della loro storia d’amore. “Sto leggendo certe cavolate, non capisco perché. È tutto ok, torno in Italia, tranquilli e sereni che le cose che si dicono non sono vere”, ha assicurato l’influencer latina. “La mia vita è uguale a prima, è tutto ok”.