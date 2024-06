Olivia Munn dopo la doppia mastectomia: “Devastata quando ho visto il mio seno, non mi riconoscevo”

video suggerito

"Ero devastata, non mi riconoscevo. Ho pianto per una settimana dopo aver visto il mio seno". Olivia Munn, attrice 43enne di X-Men, ha parlato per la prima volta delle emozioni provate dopo aver visto il suo seno in seguito a un intervento di doppia mastectomia. Nell'aprile 2023 le era stato diagnosticato un cancro al seno.

A cura di Elisabetta Murina

"Ho pianto per un settimana dopo aver visto il mio seno per la prima volta. Non mi riconoscevo". Ospite del podcast SheMD, l'attrice di X-Men Olivia Munn è tornata a parlare del cancro al seno che le è stato recentemente diagnosticato e, per il quale, è stata sottoposta a un intervento di doppia mastectomia.

"Ero devastata, non mi riconoscevo"

"Ero sola nel mio bagno, ho guardato il seno e ho pianto in un modo in cui non credo di aver mai pianto in vita mia", ha spiegato l'attrice riguardo le emozioni provate la prima volta in cui si è guardata allo specchio dopo un intervento di doppia mastectomia, in seguito a un cancro al seno. "Ero devastata, non mi riconoscevo", ha poi aggiunto. Nonostante l'immenso dolore provato, Olivia Munn è contenta di stare meglio per suo figlio: "L'unica cosa che mi interessa è che sono viva e sono qui per il mio bambino. Magari un giorno la gente dimenticherà che ho avuto il cancro, forse non lo saprà mai, ma mi guarderanno il seno e diranno ‘oh guardala'".

La rivelazione della malattia e i numerosi interventi

L'attrice ha scoperto per la prima volta di avere un tumore al seno circa un anno fa, nonostante due mesi prima si fosse sottoposta a una mammografia, che aveva dato esito negativo. In meno di un anno, per combattere la malattia, ha subito numerosi interventi chirurgici, cercando sempre di mantenere la lucidità:

Negli ultimi dieci mesi ho subito quattro interventi chirurgici, tanti giorni passati a letto che non riesco nemmeno a contare e ho imparato più cose sul cancro, il trattamento del cancro e gli ormoni di quanto avrei mai potuto immaginare. Stranamente, ho pianto solo due volte. Immagino di non aver sentito il tempo di piangere.

Tra gli interventi, anche quello di doppia mastectomia, durante il quale le sono stati rimossi entrambi i seni.