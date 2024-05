video suggerito

Giulia Pauselli si opera al seno: “Mi sono fatta un regalo, non dobbiamo smettere di sentirci belle” Giulia Pauselli si è rifatta il seno. Dopo la gravidanza e la nascita del primo figlio nel 2022, la ballerina professionista ha deciso di sottoporsi all’operazione e condividere la sua storia di cambiamento: “Sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

"Non dobbiamo smettere di sentirci belle e di essere belle". Giulia Pauselli ha scelto di condividere su Instagram la sua ‘storia di cambiamento': a due anni dalla nascita del primo figlio, la ballerina professionista di Amici ha deciso di rifarsi il seno, sottoponendosi a un intervento di mastoplastica additiva.

Giulia Pauselli e la decisione di operarsi al seno

Giulia Pauselli ha deciso di condividere con i suoi follower l'intero percorso dell'intervento al seno a cui si è sottoposta, dal ricovero al recupero post operatorio. La ballerina si è mostrata in ospedale, sorridente e felice, ringraziando l'equipe dei medici della clinica Parioli di Roma che l'ha operata. "Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente", ha spiegato a proposito della sua decisione di sottoporsi all'operazione. Poi si è soffermata sull'importanza di sentirsi in armonia con il proprio corpo: "Provo un senso d'amore e gratitudine immenso per l'esperienza che la vita mi ha donato, ma oggi un regalo me lo faccio io. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle. Non è un adv ma solo una storia di cambiamenti, amore e body positivity". Durante la gravidanza e poco dopo il parto, la ballerina non aveva mai nascosto il suo corpo, anzi, si era sempre mostrata sui social, pur ammettendo di essere particolarmente toccata dalle critiche che le venivano mosse.

Come sta Giulia Pauselli dopo l'operazione

"Tutto bene e stra felice", ha raccontato Pauselli a proposito della sue condizioni post operatorie. La ballerina si è mostrata felice e con una fascia che le protegge il seno. Poi ha raccontato: "Autonoma quasi in tutto ovviamente sempre attenta alle indicazioni post operatorie. Nel frattempo grazie per condividere attraverso i messaggi le vostre esperienze e curiosità".