video suggerito

Giulia Pauselli dopo l’intervento al seno: “A 33 anni non volevo accontentarmi, il recupero va bene” Giulia Pauselli è tornata a parlare dell’intervento al seno a cui si è recentemente sottoposta. Con alcune storie Instagram, la ballerina professionista di Amici ha ribadito l’importanza di sentirsi bene con il proprio corpo: “A 33 anni non mi andava di accontentarmi e di non sentirmi più bella, di guardarmi accorgermi che mi osservavo con lo sguardo spento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia Pauselli è tornata a parlare dell‘intervento al seno a cui si è recentemente sottoposta. Con alcune storie Instagram, la ballerina professionista di Amici ha parlato del recupero post operatorio e ribadito l'importanza di sentirsi bene con il proprio corpo, motivo per il quale aveva deciso di operarsi. "Non dobbiamo smettere di essere belle e di sentirci belle", era stato il suo messaggio.

"Non volevo accontentarmi e non sentirmi più bella"

La ballerina è una grande sostenitrice del body positivity ma anche della possibilità di migliorarsi se si avverte un aspetto del proprio corpo che fa sentire a disagio. Per questo motivo, Pauselli ha deciso di sottoporsi a un intervento di mastoplastica additiva al seno. Su Instagram, qualche settimana dopo l'intervento, ha raccontato:

A 33 anni non mi andava di accontentarmi e di non sentirmi più bella, di guardarmi allo specchio e accorgermi che mi osservavo sempre con lo sguardo spento, di coprirmi sempre, perché ballare e scoprire alcune parti del corpo mi fava ancora più insicurezza. Che faccio? Sarà un capriccio? Erano le domande che mi frullavano in testa.

Dopo giorni passati davanti allo specchio, la ballerina ha trovato il coraggio di farsi operare, ignorando i commenti delle altre persone e facendolo solo per se stessa: "Dalla felicità inizio a dirlo a tutti, che me ne frega, se una cosa mi fa stare bene nessuno avrò da controbattere. Marcello (Sacchetta, ndr) mi amava anche piatta come una tavola da surf, ci ha provato in tutti i modi a farmi sentire bella".

Come sta Giulia Pauselli dopo l'intervento al seno

La ballerina professionista ha fatto sapere che il percorso di recupero post operatorio sta andando molto bene e che non avverte alcun tipo di dolore:

Il recupero sta andando benone e per le gambe porto una guaina contenitiva, che dovrò portare per circa un mesetto. La pratica è indolore, non ho punti a parte due all'inguine, che sono serviti a togliere un pochino di grasso da mettere nel seno per modificare l'asimmetria.

Per circa un mese, dovrà continuare a indossare il reggiseno post operatorio, prima di poter osservare i miglioramenti completi del suo seno e godersi il risultato finale che tanto ha desiderato:

Non ho lividi o dolore, solo un pò di indolenzimento come se avessi preso una botta a un tavolo. Adesso per un mese dovrò tenere il reggiseno post operatorio, rispettare le accortezze post intervento e pazientare un pochino per godermi il risultato finale. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle.