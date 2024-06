Uomini e Donne, Raffaella Scuotto: “Mi sono operata, da oggi non mi trascurerò mai più”

Dopo qualche giorno di silenzio sui social, Raffaella Scuotto, l'ex corteggiatrice e ora fidanzata di Brando Ephrikian, ha raccontato di essersi sottoposta ad un intervento, dopo una serie di indagini avviate per motivi, sempre medici. La ragazza ha spiegato di stare bene, ma ha spiegato nel dettaglio a cosa si è dovuta sottoporre e incentivando i suoi followers alla prevenzione.

Con alcune storie pubblicate sul suo profilo, Raffaella si scusa per l'assenza delle ultime ore, nonostante avesse già allertato chi la segue, che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento, seppur breve. La giovane, infatti, ha spiegato:

Sono un po’ a riposo perché stamattina ho avuto questo intervento di cui vi ho accennato qualcosa ma non vi ho spiegato. Avevo bisogno di riposare perché sono stati giorni stressanti e preoccupanti, non tanto per l’intervento in sé, che è stato semplice, quanto per il fatto che per me sia stato il primo intervento vissuto.