video suggerito

Naska sulla rissa con Fedez: “Mi fece volare il cocktail, poi arrivarono le sue guardie del corpo” Il rapper Diego Naska torna a parlare della rissa con Fedez, presumibilmente consumatasi a Milano nel marzo scorso. Tra i due non corre buon sangue a causa di un commento su Chiara Ferragni cui Naska aveva risposto con una emoticon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il rapper Diego Naska torna a parlare della rissa con Fedez, presumibilmente consumatasi a Milano a marzo 2024. I due si scontrarono all’interno di un locale milanese. A scatenare il diverbio era stato un commento sui social riferito a Chiara Ferragni e ai figli avuti da Fedez, commento cui Naska aveva risposto con una emoticon. I pettegolezzi a proposito di un flirt con l’ex regina delle influencer avevano fatto il resto, scatenando la rabbia di Federico Lucia che aveva affrontato a muso duro il rivale per poi raccontare la sua versione della lite durante una diretta su Twich.

Naska: “La mia non era stata un’offesa”

Intervistato da Vanity Fair, Naska spiega perché ha deciso di non scusarsi con Fedez per quella che il collega aveva letto come un’offesa: “Perché la mia non era un'offesa, non volevo in nessun modo riderne e non avevo da scusarmi. Mi ha aggredito lui, facendomi volare il cocktail. Io non ho fatto niente, anzi. Prima che la situazione degenerasse sono arrivati gli Avengers (le guardie del corpo di Fedez, ndr)) a difenderlo. Mi dispiace perché avevo fatto un'ora e mezza di fila per quel drink e me l'ha fatto cadere: odio sprecare l'alcol”. Naska sostiene, infatti, che quella gif pubblicata in risposta al messaggio di offesa destinato a Ferragni non voleva simboleggiare divertimento ma incredulità. Per questo motivo, aveva trovato eccessiva la reazione del collega di fronte al suo rifiuto di scusarsi.

Nessun incontro con Fedez dopo la rissa

Dopo lo scontro fisico, tra Fedez e Naska non ci sarebbe stato alcun chiarimento. “Nessun contatto. Non ci siamo più visti né sentiti e per me va benissimo così. Non mi interessa quel mondo lì, il gossip, le passerelle, lo spettacolo. Non è il mio”, ha fatto sapere l'artista, concludendo così la questione. Almeno per il momento.