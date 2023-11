Morto Peter Fischer, creatore del telefilm La signora in giallo È morto all’età di 88 anni lo sceneggiatore e produttore tv Peter Steven Fischer. Fu colui che nel 1984 creò una delle fiction tv più amate di sempre: La signora in giallo.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 88 anni, lo sceneggiatore e produttore televisivo statunitense Peter Steven Fischer, uno dei creatori de "La signora in giallo", l'iconico telefilm con Angela Lansbury, che aveva firmato nella sua carriera anche altre produzioni per il piccolo schermo di carattere poliziesco come "Colombo", "Baretta" ed "Ellery Queen". Il decesso è avvenuto in una casa di cura nella quale si trovava da qualche tempo a Pacific Grove, in California. L'annuncio della sua dipartita, avvenuta lunedì scorso, è stato diffuso dal nipote Jake McElrath a The Hollywood Reporter.

La sua attività da sceneggiatore su abbastanza prolifica. Collaborò, infatti, alla stesura della serie con protagonista Peter Falk, insieme a Richard Levinson e William Link, che accompagnò nel 1984 ad un incontro con la Cbs, durante il quale si paventò la possibilità di creare una nuova serie che avesse come protagonista una donna, ovviamente sempre su sfondo investigativo. E in un'intervista di qualche anno fa, raccontò come nacque l'idea de La signora in giallo: "Stavano cercando un giallo con una protagonista femminile, non specificavano se dovesse essere vecchia o giovane. Ci è venuta l’idea l’idea di "La signora in giallo" che fondamentalmente era Agatha Christie e Miss Marple modellate in un unico personaggio: Jessica Fletcher".

Il primo episodio della serie tv, il cui titolo era "L'omicidio di Sherlock Holmes", fu scritto proprio da Fischer che poi collaborò anche alla stesura di altri 40 episodi, finendo per essere anche produttore esecutivo per ben sette stagioni. Per questo lavoro ha ricevuto nomination, ben tre, agli Emmy Award, pur non conquistando mai quel riconoscimento. Una volta allontanatosi dal mondo del cinema e della televisione Fischer iniziò a scrivere romanzi, ovviamente gialli, pubblicandone diversi.