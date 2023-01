Morto Gino Landi, addio al coreografo e regista che ha fatto la storia della Tv Il coreografo e regista si è spento all’età di 89 anni.

A cura di Andrea Parrella

È morto Gino Landi. Il coreografo e regista televisivo e teatrale aveva 89 anni e la notizia della sua scomparsa è arrivata in queste ore. Nel corso della sua carriera Landi ha spaziato tra vari ambiti dell'intrattenimento, lavorando per la televisione e per il teatro e lasciando un segno grazie alla collaborazione con grandi nomi come Nino Rota, Ennio Flaiano, Federico Fellini, ma anche per aver curato la regia di diverse edizioni del Festival di Sanremo nelle edizioni condotte da Pippo Baudo.

Landi inizia a coltivare la passione per la danza sin da giovanissimo, spinto dai suoi genitori che sono entrambi artisti di varietà, un'impostazione che naturalmente porterà con sé per tradurla nel suo stile registico e coreografico, sia in teatro che in televisione. Viene scoperto come ballerino da Enrico Macario, che gli consente di avviare un percorso luminoso. Alla fine degli anni Cinquanta è già autore di numerosi balletti, ma quelli sono gli stessi anni in cui entra alla Rai, che lo qualifica appunto come regista. Si occuperà di programmi come Buone Vacanze e Giardino d'inverno, curandone le coreografie. La carriera televisiva viaggia in parallelo a quella teatrale e sono molti i successi regista e creatore dei balletti degli stessi spettacoli diretti. Tant'è che conserverà questo doppio ruolo anche negli anni Ottantta, quando il suo impegno in televisione diventerà sempre più frequente.