Morta la Regina Elisabetta II, la reazione delle celebrità e dell’orso Paddington: “Grazie di tutto” Impossibile quantificare i messaggi di cordoglio arrivati sui social dopo la notizia della morte della Regina Elisabetta II. Parole d’affetto da parte di sudditi e personaggi noti, come attori, conduttori e musicisti. Tra questi c’è anche l’orsetto Paddington, con cui la Sovrana aveva registrato un video in occasione del Giubileo di Platino.

A cura di Elisabetta Murina

L'8 settembre 2022 è un giorno che ha cambiato per sempre la storia dell'Inghilterra: la Regina Elisabetta II è morta all'età di 96 anni. Una notizia che ha scosso il mondo intero e che in molti avrebbero voluto non fosse mai annunciata. Ora il nuovo Re è il Principe Carlo, primogenito della sovrana e del Principe Filippo. Migliaia i commenti e le reazioni sui social alla tragica notizia, sia da parte di sudditi che di personaggi noti. Tra questi, ad esempio, Mick Jagger e anche l'orsetto Paddington, con cui la regina aveva registrato un video in occasione del Giubileo di Platino celebrato lo scorso giugno.

I messaggi sui social dopo la morte della Regina Elisabetta

Forse impossibile quantificare i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia Reale, dopo la notizia della morte di Elisabetta II. Tra questi diversi volti noti inglesi, conduttori, attori, musicisti. "Significava così tanto per così tante persone", ha scritto sul suo profilo Twitter l'attore Jack Whitehall. "Una donna che ha servito il suo paese con dignità, lealtà e onore", ha detto Gary Linkener, conduttore televisivo ed ex calciatore. E poi ancora Mick Jagger, che ha raccontato di essere quasi cresciuto con la Sovrana, la più longeva nella storia d'Inghilterra. Anche l'arcivescovo di Canterbury si è unito al dolore per la scomparsa di Elisabetta II. "Oggi ci lascia, ma la sua eredità vivrà per secoli", ha scritto Alberto Angela.

Le parole dell'orsetto Paddington

Tra coloro che hanno scritto un messaggio per ricordare la Sovrana, c'è anche il personaggio dell'orsetto Paddington: con lui era apparsa in un breve video in occasione del Giubileo di Platino dello scorso giugno, facendo sorridere migliaia di spettatori. Poche parole, dirette e semplici, che racchiudono l'importanza di Elisabetta II: "Grazie Signora, di tutto".