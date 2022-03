Miguel Bosè: “I miei genitori sono due mostri. Ho fatto l’amore per la prima volta con Amanda Lear” Nel suo libro autobiografico dal titolo “Il Figlio di Capitan Tuono”, Miguel Bosè ripercorre la difficile infanzia nella Spagna degli anni di Francisco Franco e il complicato rapporto con i genitori. E poi anche l’amore per Giannina Facio e per i suoi due figli, avuti con l’ex compagno Nacho Palau.

Il padre un torero spagnolo negli anni della dittatura di Francisco Franco, la madre una ex commessa di pasticceria diventata poi attrice. Sembrano gli ingredienti perfetti di un romanzo d'altri tempi, ambientato in Spagna tra gli anni cinquanta e sessanta. E invece è la famiglia d'origine di Miguel Bosè, nato a Panama nel 1956 e diventato un cantautore di successo negli anni settanta, raccontata in un libro autobiografico dal titolo Il figlio di Capitan Tuono e di cui parla in un'intervista rilasciata a 7.

L'infanzia di Miguel Bosè

Nel suo libro autobiografico, il cui titolo è ispirato all'omonima canzone dedicata al padre, Miguel Bosè ripercorre la sua infanzia, vissuta in Spagna negli anni di Francisco Franco, e il difficile rapporto con i genitori, che si sono separati quando lui era piccolo: "I miei genitori hanno divorziato, ma nella Spagna di Franco bisognava salvare le apparenza. Mentire, sempre". All'epoca Bosè era un piccolo torero, proprio come il padre, e parlando al se stesso di quel tempo dice: "Miguelino, Miguelon, Miguelito mi chiamavano. Ogni giorno si svegliava chiedendosi come sopravvivere ai due mostri, mio padre e mia madre. La famiglia era un branco di leoni che andavano a caccia, e i cuccioli cercavano di essere all’altezza, di tenere il passo senza venire pestati da un bufalo!".

Il rapporto con Pablo Picasso

L'infanzia è stato un periodo buio nella vita di Bosé, in cui la pace tornava solo durante i mesi estivi, grazie all'amicizia con il grande pittore Pablo Picasso. Lui lo ascoltava e lo faceva sentire come nessun altro in famiglia aveva mai fatto prima: "Ascoltandomi, mi dava un valore che in famiglia nessuno mi dava, creava dal nulla l’autostima. E curava i traumi". In particolare, l'artista racconta un episodio in cui Picasso lo ha aiutato a vedere le cose da un'altra prospettiva: "Una volta, a una recita, interpretavo assieme ad altri una nuvola e mi sono fatto la pipì addosso. Mio padre per fortuna non c’era, mi avrebbe insultato… Ero mortificato, e Pablo disse: “Ma come? Non è pipì, è pioggia, sei una nuvola, è normale, sei l’unico che è riuscito a far piovere, a far bene la sua parte, bravo”.

La prima esperienza sessuale con Amanda Lear

Non solo infanzia, ma anche amore e sessualità sono descritti ne Il Figlio di Capitan Tuono. Bosè, tra le pagine del suo libro autobiografico, racconta la prima volta che fece l'amore con Amanda Lear. Aveva solo 14 anni, era l'estate del 1970 e tutto successe durante un giro in barca con suo padre sulle coste spagnole, dove dovevano incontrare Salvador Dalì, altro grande amico di famiglia: "Dalì ci manda il suo emissario: una donna bionda, che sale in barca, in topless, con una corona di spine e occhi disegnati sanguinanti una visione, una sirena…". Bosè spiega anche che, nonostante fosse giovane, questa donna lo trattò con il massimo rispetto ed educazione: "Quando lei mi portò in giro per il giardino… accadde quello che accadde. Non sapevo nulla del sesso e, beh, se era quello, era un'esperienza fantastica".

L'amore per Giannina Facio e la paternità

Negli anni, Bosè si è legato sia a uomini che a donne. Fin da quando era piccolo, suo padre temeva che fosse omosessuale, tanto da aver espresso le sue preoccupazioni alla madre: "Lucia, mi è stato detto che il bambino legge, molto, senza fermarsi". Lei chiese quale fosse il problema: "Frocio, Lucia, il bambino sarà frocio". Oggi l'artista è padre di due bambini, Tadeo e Deigo, avuti insieme all'ex compagno Nacho Palau grazie alla maternità surrogata e li sta crescendo in modo che non provino i suoi stessi drammi, per via della separazione tra i genitori: "Li allevo a non mentire, a capire che il dolore non insegna nulla di buono. Li aiuto a coltivare le loro passioni". Bosè però confessa che l'amore della sua vita è stata Giannina Facio, conosciuta a Miami e con cui ha vissuto diversi momenti felici a Milano: "Non mi sono mai sentito così normale come con lei. Il vero Miguel. Fu amore a prima vista, a casa di Julio Iglesias a Miami".