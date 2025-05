Michelle Williams su Heath Ledger, padre di sua figlia scomparso: “La pressione su di lui mi spezzava il cuore”

video suggerito

Sono trascorsi più di quindici anni dalla tragica scomparsa di Heath Ledger, morto nel 2008 a causa di una overdose di farmaci, ma per Michelle Williams il ricordo dell'attore rimane vivido e riflesso nell’immagine della figlia nata dal loro legame. In una recente intervista rilasciata durante la partecipazione al podcast "Armchair Expert”, condotto da Dax Shepard, l'attrice ha condiviso alcuni dettagli intimi della loro relazione e del dolore che ha seguito la perdita.

Michelle Williams su Heath Ledger: “Non sono di essersi mai innamorata più velocemente di qualcuno”

"Non credo di essermi mai innamorata di qualcuno così in fretta" ha confessato Williams, ricordando il periodo in cui conobbe Ledger sul set del “I segreti di Brokeback Mountain". Fu proprio durante il tour promozionale del film che nacque Matilda, figlia della coppia. “È stato uno dei ragazzi più speciali che abbia mai incontrato”, confida oggi Michelle ripensando a quella connessione immediata nata sul set sul quale entrambi lavoravano.

Il ruolo di Jeremy Strong nella vita della figlia Matilda

Prima di morire, Ledger aveva lottato a lungo contro la pressione della fama e una serie di problemi personali. Una sofferenza che Williams ricorda: "Sentivo su di lui un peso enorme, una pressione che mi spezzava il cuore”. Quel legame terminò circa un anno dopo la morte di Matilda ma l’attrice ha continuato a restare vicina all’ex compagno a lungo, soprattutto per il bene della loro bambina. "Grazie a Dio c'è Matilda”, ha detto l’attrice senza celare l’emozione, “Ogni volta che mi manca, mi basta guardare lei”. La somiglianza tra padre e figlia è evidente, e Williams si impegna a trasmettere a Matilda il ricordo del padre e i suoi insegnamenti: "Le dico sempre ‘Tuo padre mi amava quando nessuno pensava avessi talento, fossi carina o avessi bei vestiti’”. Dopo la morte di Ledger, Williams ha affrontato la maternità da sola, cercando di proteggere Matilda dai riflettori e offrendole una vita il più possibile normale. Già in passato aveva ammesso quanto fosse stato difficile crescere sua figlia essendo una madre single. Ad aiutarla l’amico e collega Jeremy Strong che ha avuto un ruolo significativo nella vita di Matilda, aiutandola a colmare il vuoto lasciato dal padre. Williams ha raccontato: "Jeremy era abbastanza serio da reggere il peso del cuore spezzato di una bambina e abbastanza sensibile da capire come avvicinarsi a lei attraverso il gioco, gli scherzi e le sciocchezze”.