Mattia Zenzola e Benedetta Vari si baciano ad Amici, il fidanzato di lei: “Esigenze mediatiche” Il bacio tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari a fine esibizione ieri sera, durante la puntata del Serale, sta facendo chiacchierare: molti fan di Amici credono che tra i due ci sia del tenero. A rompere il silenzio il fidanzato della ballerina Simone Maselli: “Esigenze mediatiche usate come arma per dare sentenze sulla vita privata”.

A cura di Gaia Martino

Il pubblico di Amici 22 ha gli occhi puntati su Mattia Zenzola e Benedetta Vari, la ballerina che spesso si esibisce nei passi a due con l'allievo in gara. Nel corso del Serale ieri, sabato 15 aprile, una loro esibizione si è conclusa con un bacio, come già capitato in passato. Con ogni probabilità quello di ieri sera però, a differenza degli altri, non era previsto dalla coreografia ma sarebbe "capitato". Per questo motivo i fan del programma ipotizzano che tra loro ci sia del tenero. Mentre il gossip corre, il fidanzato della ballerina ha voluto fare chiarezza con un post su Instagram: "Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente".

Le parole di Simone Maselli, il fidanzato di Benedetta Vari

I post su Instagram di Benedetta Vari e del fidanzato Simone Maselli nelle ultime ore sono stati invasi dai fan di Amici che credono che tra la ballerina e Mattia Zenzola ci sia del tenero. Con un lungo messaggio il ragazzo estraneo al mondo della tv ha voluto fare chiarezza smentendo ogni rumors che parla di una loro presunta rottura o tradimento: "Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l'esatto contrario", le parole prima della dedica alla Vari. "In quanto a noi, continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore, mi tengo il tuo".

Il rapporto tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari

Quel che è certo è che tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari c'è una particolare sintonia. I due ballerini, protagonisti di numerosi passi a due, sono spesso stati vicini anche fuori dalla sala di ballo. Negli ultimi giorni hanno discusso e durante il chiarimento entrambi hanno ribadito il bene che provano l'uno per l'altra. "Sei carina con me, sei sempre gentile. Pensi sempre che non ti voglio o che non voglio stare con te. Quando sono con te, sono con te", le parole del ballerino prima di un tenero abbraccio. Ad unirli però solo un'amicizia. Lei parlò del fidanzato pochi giorni dopo l'ingresso nella scuola di Amici: "Il rapporto con il mio compagno è speciale, ci amiamo" chiarì.