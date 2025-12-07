Mattia Scudieri non sarà in puntata al GF domani: le sue condizioni di salute dopo l’infortunio in Casa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mattia Scudieri dopo l'eliminazione al Grande Fratello è tornato a casa sua, in Sicilia, ma le sue condizioni di salute non gli permettono di partecipare alla puntata in studio domani, lunedì 8 dicembre. L'ex concorrente è stato vittima di un infortunio al piede mentre era nella casa di Cinecittà. Si è fatto male giocando a pallavolo e, dopo aver lasciato la casa per alcune ore, aveva fatto rientro con stampelle e piede e caviglia vistosamente fasciati. Il giorno dopo l'infortunio, e precisamente lunedì 1 dicembre, è stato poi eliminato dal televoto.

Nelle ultime ore con una story su Instagram ha spiegato che non sarà presente in studio nell'appuntamento in diretta su Canale5 previsto per domani, lunedì 8 dicembre, del Grande Fratello. "Buongiorno, volevo avvisarvi che domani non ci sarò in puntata perché come ben sapete, ho il piede che non ha una forma. Non riesco neanche a camminare bene, quindi non potrò viaggiare", ha dichiarato. Non si è ancora ripreso dalla caduta che gli ha provocato un forte dolore fisico, ma che per fortuna non ha richiesto alcun intervento chirurgico. Al momento dell'infortunio, soccorso dai suoi inquilini prima che dai medici del programma, aveva fatto presente il suo dolore sostenendo di essersi "rotto la caviglia". Per lui è stata necessaria solo la fasciatura e l'uso delle stampelle.

Dopo l'eliminazione, Scudieri ha poi rinnegato l'amicizia con Grazia Kendi, alla quale si era avvicinato scatenando la gelosia della fidanzata Carlotta Vendemmia, sostenendo di essere stato penalizzato dal rapporto con la concorrente romana. Non potrà, però, confrontarsi con lei nella puntata di domani, 8 dicembre, a causa delle condizioni di salute del piede che lo costringono al riposo. Potrebbe tornare in studio da Simona Ventura, come ex concorrente, dalla puntata successiva.