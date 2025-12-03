Mattia Scudieri torna da Carlotta dopo il GF e rinnega Grazia Kendi: “Penalizzato dal percorso con lei”

Mattia Scudieri, ultimo concorrente eliminato dal Grande Fratello, è tornato a riabbracciare la fidanzata Carlotta Vendemmia e, una volta rientrato nella vita reale, con un like ha preso le distanze dal legame con Grazia Kendi.

Terminata l’esperienza nella Casa del Grande Fratello, anche l’amicizia tra Mattia Scudieri e Grazia Kendipotrebbe incrinarsi. A rinnegare il legame che li aveva tenuti vicini per quasi tre mesi è stato lo stesso ex gieffino, con un like strategico lasciato poche ore dopo la sua uscita dalla Casa. Tornato tra le braccia della fidanzata Carlotta Vendemmia – che aveva mal digerito il rapporto con Grazia – Mattia ha ricominciato a utilizzare il suo profilo Instagram e si è mostrato perfettamente d’accordo con il commento di un’utente secondo la quale sarebbe stato proprio il legame con la coinquilina a penalizzarlo.

Il commento contro Grazia Kendi e il like di Mattia Scudieri

“Il rapporto con Grazia ti ha penalizzato. Spero tu possa renderti conto di chi hai al tuo fianco perché la tua donna è stata impeccabile”: sono queste le parole alle quali Mattia ha dimostrato di essere d’accordo, aggiungendo un like al commento. Il gieffino, dunque, sembrerebbe già pronto a prendere le distanze dall’ex coinquilina, con la quale aveva condiviso gli ultimi tre mesi di gioco.

Carlotta Vendemmia aveva già chiesto a Grazia Kendi di farsi da parte

Che tra Carlotta, fidanzata di Mattia, e Grazia non corresse buon sangue era apparso chiaro durante la breve incursione della giovane nella Casa. Poco prima di fare una sorpresa al fidanzato e riabbracciarlo, Carlotta aveva avuto l’opportunità di incontrare Grazia e, citando ironicamente una celebre frase di Giulia De Lellis, le aveva chiesto di “andare a giocare un po’ più in là”, lasciando chiaramente intendere di non aver gradito le attenzioni rivolte al suo compagno.

E, nonostante quella tempesta, il rapporto tra Grazia e Mattia aveva continuato a rafforzarsi, tanto che negli ultimi giorni trascorsi da Scudieri nella Casa il gieffino aveva persino preso l’abitudine di dormire nello stesso letto della coinquilina.