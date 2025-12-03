Mattia Scudieri torna da Carlotta dopo il GF e rinnega Grazia Kendi: “Penalizzato dal percorso con lei”
Terminata l’esperienza nella Casa del Grande Fratello, anche l’amicizia tra Mattia Scudieri e Grazia Kendipotrebbe incrinarsi. A rinnegare il legame che li aveva tenuti vicini per quasi tre mesi è stato lo stesso ex gieffino, con un like strategico lasciato poche ore dopo la sua uscita dalla Casa. Tornato tra le braccia della fidanzata Carlotta Vendemmia – che aveva mal digerito il rapporto con Grazia – Mattia ha ricominciato a utilizzare il suo profilo Instagram e si è mostrato perfettamente d’accordo con il commento di un’utente secondo la quale sarebbe stato proprio il legame con la coinquilina a penalizzarlo.
Il commento contro Grazia Kendi e il like di Mattia Scudieri
“Il rapporto con Grazia ti ha penalizzato. Spero tu possa renderti conto di chi hai al tuo fianco perché la tua donna è stata impeccabile”: sono queste le parole alle quali Mattia ha dimostrato di essere d’accordo, aggiungendo un like al commento. Il gieffino, dunque, sembrerebbe già pronto a prendere le distanze dall’ex coinquilina, con la quale aveva condiviso gli ultimi tre mesi di gioco.
Carlotta Vendemmia aveva già chiesto a Grazia Kendi di farsi da parte
Che tra Carlotta, fidanzata di Mattia, e Grazia non corresse buon sangue era apparso chiaro durante la breve incursione della giovane nella Casa. Poco prima di fare una sorpresa al fidanzato e riabbracciarlo, Carlotta aveva avuto l’opportunità di incontrare Grazia e, citando ironicamente una celebre frase di Giulia De Lellis, le aveva chiesto di “andare a giocare un po’ più in là”, lasciando chiaramente intendere di non aver gradito le attenzioni rivolte al suo compagno.
E, nonostante quella tempesta, il rapporto tra Grazia e Mattia aveva continuato a rafforzarsi, tanto che negli ultimi giorni trascorsi da Scudieri nella Casa il gieffino aveva persino preso l’abitudine di dormire nello stesso letto della coinquilina.