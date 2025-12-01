Mattia Scudieri torna nella Casa con la gamba fasciata e le stampelle, il video del suo infortunio

Dopo essere stato visitato in ospedale a causa di un infortunio, Mattia Scudieri è tornato nella Casa del Grande Fratello con piede e caviglia vistosamente fasciati e con l’ausilio delle stampelle.

Mattia Scudieri è tornato nella Casa del Grande Fratello dopo un infortunio che lo aveva costretto a uscire temporaneamente dal gioco. Il concorrente si è fatto male giocando a pallavolo ed è stato necessario che lasciasse la Casa per essere visitato e medicato. A qualche ora di distanza, però, è riuscito a rientrare, con piede e caviglia vistosamente fasciati e sostenuto da un paio di stampelle. Per il momento, dunque, è probabile che debba restare immobile in attesa di capire come evolverà la situazione. Il rischio di un intervento chirurgico, almeno per ora, sarebbe stato scongiurato.

Come si è infortunato Mattia Scudieri del Grande Fratello

Un video scovato dagli spettatori del Grande Fratello mostra il momento dell’infortunio. Mattia, il giovane siciliano oggetto della cotta di Grazia Kendi — che per lui ha discusso con la fidanzata Carlotta Vendemmia — stava giocando a pallavolo in giardino insieme a Omer Elomani, Jonas Pepe e Simone De Bianchi. Nel filmato si vede la storta presa subito dopo essere atterrato da un salto. Mattia, resosi immediatamente conto del dolore, si è accasciato a terra tenendosi la gamba infortunata. “Mi si è rotta”, ha detto, comprendendo da subito che non si trattava di una semplice distorsione. La produzione del GF è intervenuta tempestivamente per farlo sottoporre ai controlli necessari.

Mattia è al televoto del GF: potrebbe diventare finalista

La permanenza nella Casa, nonostante l’infortunio, potrebbe non essere compromessa. La finale del reality condotto da Simona Ventura è infatti prevista per il 15 dicembre: Mattia dovrebbe resistere solo due settimane prima di poter lasciare definitivamente la Casa. Proprio nel corso della puntata di questa sera, Scudieri scoprirà l’esito del televoto attualmente in corso, che potrebbe spedirlo direttamente in finale. Ma sarà il programma stesso a chiarire, durante la puntata in onda in prima serata lunedì 1 dicembre, se le sue condizioni fisiche saranno compatibili con le ultime due settimane di gioco.