Mattia Scudieri lascia temporaneamente il Grande Fratello, cosa è successo stamattina in Casa

Mattia Scudieri ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, temporaneamente, per “motivi personali”. Lo ha comunicato il reality poco fa con una nota: questa mattina il concorrente si è fatto male alla caviglia giocando a pallavolo.

Mattia Scudieri ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello per "motivi personali". Così il reality condotto da Simona Ventura, con una nota condivisa pochi minuti fa, ha reso pubblica l'uscita – seppur temporanea – del concorrente siciliano. Seppur non sia stato specificato il motivo esatto della sua uscita di scena del pomeriggio, sembra che il giovane si sia infortunato alla caviglia durante una partita di pallavolo organizzata in casa. Potrebbe essere quindi uscito per sottoporsi a visite mediche specifiche.

Il video dell'infortunio alla caviglia

Questa mattina, nel giardino, i ragazzi della Casa del Grande Fratello hanno giocato a pallavolo. Durante uno scambio con la palla, Mattia, nel tentativo di fare muro sotto rete, è caduto male sul piede. Finito per terra, non è più riuscito ad alzarsi. Ha subito accusato un forte dolore alla caviglia: "Mi si è rotta, l'ho sentito" ha commentato il concorrente. Tutti gli inquilini presenti sono corsi in suo aiuto. Omer, in particolare, lo ha aiutato a capire l'entità dell'infortunio: "Forse hai preso solo una storta. Non muoverla" ha dichiarato prima che la regia cambiasse inquadratura. Da quel momento, il siciliano non è più stato inquadrato dalle telecamere della casa.

Mattia Scudieri al televoto, domani rischia l'eliminazione

Il concorrente è attualmente al televoto e, fin quando non sarà chiara la natura del suo infortunio, resta ancora in bilico il suo futuro nella casa. Il risultato del prossimo televoto – che sarà annunciato nella puntata di lunedì 1 dicembre 2025 in prima serata su Canale5 – decreterà il meno votato dal pubblico, che sarà eliminato, e il più votato che sarà invece eletto secondo finalista del reality. In nomination con lui ci sono finiti anche Grazia Kendi, Jonas Pepe e Omer Elomari. Il risultato, per molti spettatori, non è affatto scontato trattandosi di personaggi amati.