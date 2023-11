Matthew Perry sepolto a Los Angeles accanto a star di Hollywood, da Carrie Fisher a Debbie Reynolds Lo scorso 3 novembre, Matthew Perry è stato sepolto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, in seguito alla morte avvenuta il 28 ottobre. La tomba dell’interprete di Friends, stando a quanto si apprende, si troverebbe accanto a quella di altre star di Hollywood, come Carrie Fisher, Debbie Reynolds e Michael Clarke Duncan. Nel frattempo, Zac Efron potrebbe interpretarlo nel biopic sulla sua vita.

A cura di Elisabetta Murina

Matthew Perry è stato sepolto, lo scorso 3 novembre, presso il Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, cimitero che si trova proprio di fronte ai Warner Bros Studios. L'attore, interprete di Chandler Bing in Friends, è morto lo scorso 28 ottobre a seguito di un arresto cardiaco. La sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo e l'intero cast della serie, a cominciare da Jennifer Aniston, che ha destato la preoccupazione degli amici. A distanza di qualche giorno dai funerali, TMZ ricostruisce il luogo in cui è stato sepolto il noto attore.

Dove è stato sepolto Matthew Perry al Forest Lawn Memorial Park

I familiari di Matthew Perry hanno scelto di dare l'ultimo saluto all'attore con una cerimonia piuttosto intima, che ha avuto luogo al cimitero Forest Lawn Memorial Park e alla quale hanno partecipato gli amici e il cast di Friends. In particolare, erano presenti Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, i quali hanno però hanno presenziato solamente alla prima parte della funzione, mentre la seconda sarebbe stata riservata a una cerchia ancora più ristretta di persone.

A distanza di qualche giorno dal funerale, TMZ ha fatto sapere dove si troverebbe la tomba di Perry all'interno del cimitero: anche se non è nota la posizione esatta per volere dei cari, l'attore 54enne sarebbe stato sepolto accanto ad alcune delle più grandi star di Hollywood, come Carrie Fisher, Debbie Reynolds, Michael Clarke Duncan e Ronnie James Dio.

Zac Efron potrebbe interpretare Matthew Perry nel film sulla sua vita

Nel frattempo, Zac Efron ha rotto il silenzio su un progetto al quale avrebbe dovuto lavorare proprio con Matthew Perry. I due attori, in passato, hanno già condiviso il set della commedia 17 Again- Ritorno al liceo. La star di High School Music dovrebbe interpretare proprio il defunto attore di Friends nel film sulla sua vita, dicendosi "onorato" del ruolo che Perry ha pensato per lui. Non si sa ancora se il biopic verrà realizzato, "vedremo cosa accadrà in futuro" ha spiegato Efron.