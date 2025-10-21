spettacolo
Martina Nasoni torna a casa dopo il trapianto di cuore, le lacrime di gioia al momento delle dimissioni

Martina Nasoni torna a casa a due mesi dall’intervento chirurgico al cuore cui è stata sottoposta ad agosto. L’ex concorrente del Grande Fratello e musa di Irama nella canzone “Ragazza con il cuore di latta” ha subito un trapianto e, al suo rientro in città, è stata accolta dall’affetto degli amici.
A cura di Stefania Rocco
Una festa, organizzata con la collaborazione di tutti i suoi amici, ha salutato il ritorno a casa di Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello, ricoverata ad agosto per sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore. Ad annunciare il ritorno nel luogo a lei più caro è stata la stessa Martina, che ha pubblicato su Instagram una serie di contenuti a documentare il momento. Ad accoglierla con una festa semplice ma profondamente sentita sono stati gli amici di sempre, presenti percelebrare un momento così importante. Martina ha appena superato la prova più intensa della sua vita: il trapianto di cuore, reso necessario a causa di una patologia contro la quale la giovane combatte fin dalla nascita.

Il momento delle dimissioni e le lacrime di Martina

Martina, come testimoniato dai video postati in rete, si è commossa quando le è stato comunicato che finalmente avrebbe potuto tornare a casa. La giovane era ricoverata dallo scorso agosto e, dopo tutti gli accertamenti del caso, si è sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico: il trapianto di cuore. L’operazione è andata perfettamente e, dopo qualche settimana di convalescenza, Martina è finalmente rientrata a casa. Nel video postato su Instagram è presente anche il momento in cui, dopo le dimissioni, Martina ha potuto finalmente respirare a pieni polmoni approfittando dell’aria aperta.

Accanto a lei Guendalina Canessa, amica del cuore ed ex gieffina

A non farle mancare il proprio sostegno è stata, tra gli altri, Guendalina Canessa, sua ex compagna d’avventura al GF e oggi grande amica. Era stata lei a mettersi in contatto con i follower di Martina subito dopo l’operazione, per tranquillizzare chi era ancora preoccupato per le sue condizioni di salute. Oggi, invece, Martina appare in splendida forma, più determinata che mai a riprendersi la sua vita e viverla fino in fondo.

