Mariavittoria Minghetti vincitrice morale del Grande Fratello per essere stata semplicemente se stessa

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mariavittoria Minghetti è entrata nella casa del Grande Fratello dal giorno 0 e a poche ore dalla finale, dopo sei mesi rinchiusa nella casa di Cinecittà, le si può attribuire il titolo di vincitrice morale dell'edizione. Medico estetico, 31 anni, dal minuto zero è stata, nel bene e nel male, sempre genuina e fedele a se stessa. Tanto autoironica quanto insicura, ha fatto sorridere con gag e battute, ma anche emozionare con i racconti sul suo passato e sulle insicurezze che hanno ostacolato la sua vita prima di approdare al Grande Fratello.

Spesso andata controcorrente, in sei mesi non si è mai seduta sulle "regole" del reality, bensì le ha condannate, scoprendo vasi di pandora e svelando le strategie più segrete dei concorrenti. Ad esempio, ha smascherato Lorenzo Spolverato accusandolo di aver invitato la fidanzata Shaila a provarci con Emanuele Fiori. Poi ancora fu l'unica a chiedere apertamente a Helena Prestes se lei e il modello milanese fossero seguiti dalla stessa agenzia. Nell'ultima settimana al GF, poi, ha litigato con Zeudi Di Palma – reginetta del televoto – senza temere le conseguenze, anzi scherzando: "Votatemi, fate finalista Chiara. Votatemi contro".

Dopo aver mostrato la parte più solare, divertente e ironica di sé, Mariavittoria Minghetti, dopo mesi, ha fatto conoscere anche il suo lato più oscuro. A inizio marzo ha parlato pubblicamente del disturbo legato al cibo che ha ostacolato la sua vita negli ultimi anni. Coraggiosa nell'ammettere di essersi spesso sentita "non all'altezza", ha svelato un altro lato di sé senza pietismo, senza lacrime finte. Ha trattato la sua difficile esperienza con grande compostezza e serietà, meritando gli applausi e i complimenti di Alfonso Signorini. Si è messa in discussione anche quando ha preso una sbandata per Alfonso D'Apice mentre già frequentava Tommaso Franchi. E demoliti i dubbi, ha costruito forse l'unica storia d'amore non horror dell'edizione, ma, come spesso accaduto nelle precedenti edizioni, non sufficientemente messa in luce. Ecco perché Mariavittoria, "Mavi" per i fan, dovrebbe vincere il Grande Fratello. Perché è stata il polmone verde di un reality ostaggio dei gruppi fandom che hanno influenzato il televoto, inquinato da urla, maschere e strategie.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi