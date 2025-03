video suggerito

Maria Vittoria smaschera Lorenzo al GF: "Hai detto a Shaila di flirtare con un altro". La reazione dell'ex velina In un recente confronto con Lorenzo Spolverato, Maria Vittoria Minghetti l'ha accusato di aver studiato una strategia per creare dinamiche al GF, invitando la fidanzata Shaila Gatta a provarci con Emanuele Fiori. Il modello ha negato tutto, ma un filmato potrebbe confermare quanto detto dalla gieffina.

A cura di Sara Leombruno

Che dopo mesi di convivenza, tra i concorrenti del Grande Fratello si siano creati legami d'affetto e amicizia è un fatto naturale, ma è altrettanto plausibile che, a volte, le decisioni possano anche essere prese a tavolino per favorire dinamiche di gioco. Questo potrebbe essere stato il caso di Lorenzo Spolverato, che di recente è stato accusato da Maria Vittoria Minghetti di aver detto alla sua fidanzata Shaila Gatta di provarci con Emanuele Fiori. Tra i due è nato un acceso diverbio dopo le affermazioni, ma un filmato sembrerebbe confermare quanto detto dalla ragazza.

Le accuse di Maria Vittoria Minghetti a Lorenzo Spolverato

In un recente confronto avvenuto durante la notte, Lorenzo è sbottato contro Maria Vittoria: "Sei una grandissima falsa, non mi fido di te". La ragazza, quindi, ha risposto per le rime e l'ha accusato di aver organizzato una strategia a tavolino con Shaila Gatta: "Tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto”.

Lorenzo, a quel punto, ha negato tutto e ha replicato: "E quando l’ho detto? Non so. Stai lanciando delle cose adesso, puoi farlo. Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Se tu tiri fuori una cosa devi dire chi te l’ha detto. Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce". Una versione dei fatti confermata anche da Shaila: "Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me! Ma chi l’ha mai considerato Lele?! Io non ho mai fatto o detto nulla su di lui".

Il filmato a conferma della versione di Maria Vittoria

Dopo il confronto, su X ha cominciato a circolare un filmato che ritrae un momento di confronto proprio tra Shaila e Lorenzo. Il modello milanese è senza microfono e suggerisce di fare qualcosa alla fidanzata, che però rifiuta prontamente: "Hai detto una minch*ata". Non è chiaro cosa le avesse suggerito, visto che l'audio risulta molto basso ma, vista la reazione dell'ex velina, potrebbe essere stato proprio il piano inerente a Emanuele Fiori.