video suggerito

Emanuele Fiori su Shaila e Lorenzo: “Insicuri e infantili. La ship con lei al GF, neanche se fosse stata l’unica” Come dimostrato da una clip mandata in onda nella puntata del Grande Fratello del 6 marzo, Lorenzo Spolverato aveva chiesto a Shaila gatta di provarci con Emanuele Fiori. L’ex concorrente, assente ieri in studio per motivi lavorativi, è intervenuto sulla vicenda attraverso i social: “Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete di materiale su cui riflettere”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La strategia che Lorenzo Spolverato avrebbe suggerito a Shaila Gatta per creare dinamiche nella Casa del Grande Fratello è stata uno degli argomenti cardine della puntata di ieri, giovedì 6 marzo. Come mostrato all'interno di una clip mandata in onda da Alfonso Signorini, il modello, lo scorso gennaio, avrebbe chiesto alla sua fidanzata di provarci con Emanuele Fiori, ex concorrente. Shaila e Lorenzo si sono giustificati dicendo che stavano scherzando, ma Fiori è intervenuto sulla vicenda: "Due persone insicure e infantili. La ship con lei non l'avrei creata neanche se fosse stata l'unica".

Le parole di Emanuele Fiori su Shaila e Lorenzo

Ieri sera, Emanuele Fiori non era presente in studio per motivi lavorativi, quindi ha deciso di rispondere alla vicenda che l'ha visto legato a Shaila e Lorenzo su Instagram, commentando un post del Grande Fratello relativo alla questione. "Lorenzo, ti ringrazio per la “solidarietà maschile” ma non ho bisogno di ricevere speranza da nessuno, tantomeno da due persone insicure ed infantili come voi, dato che vi piace così tanto ridere alle spalle degli altri", ha detto. Il riferimento è alle dichiarazioni di Spolverato di ieri sera, quando aveva detto: "Chiara Cainelli gli aveva dato il due di picche, quindi ho detto quella cosa a Shaila per scherzare".

Fiori, poi, si è rivolto a Shaila: "Stai tranquilla, la ship non l’avrei creata neanche se tu fossi stata l’unica concorrente della casa". E ha poi aggiunto: "Pensate alle vostre dinamiche, che ne avete di materiale su cui riflettere, io a differenza vostra sto benissimo così, grazie".

La reazione di Alfonso Signorini alla strategia di Spolverato

Dopo aver mostrato la clip che smaschererebbe la strategia ideata da Lorenzo Spolverato, Alfonso Signorini si era rivolto in modo deciso a lui e Shaila Gatta: "Io sono senza parole, è facile dire che non vi ricordate, è l'unica risposta che potreste dare senza perdere la faccia, ma la faccia l'avete persa ormai". Un'opinione condivisa anche dalle due opinionista. Cesara Buonamici, infatti, aveva aggiunto: "Spero solo che quella che abbiamo visto nel video sia una tua controfigura". Per poi cedere la parola a Beatrice Luzzi, che aveva difeso Shaila: "Io credo che in quel momento in Shaila si sia rotto qualcosa, la faccia che lei fa quando capisce cosa lui le stava dicendo ne è la dimostrazione".