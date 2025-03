video suggerito

GF, una clip svela la strategia di Lorenzo e Signorini sbotta: "Senza parole, tu e Shaila avete perso la faccia" In una clip che risale allo scorso gennaio, mandata in onda stasera al GF, Lorenzo Spolverato aveva detto alla fidanzata Shaila Gatta di flirtare con Emanuele Fiori, per creare dinamiche nel reality. Il modello nega tutto in puntata e il conduttore sbotta: "È l'unica risposta che avresti potuto dare".

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata del GF occhi puntati su Lorenzo Spolverato, che secondo molti inquilini ed ex inquilini, tra cui anche Alfonso D'Apice, studierebbe modi per creare dinamiche all'interno del reality. Qualche giorno fa, Maria Vittoria Minghetti aveva accusato il modello di aver detto alla sua fidanzata di flirtare con Emanuele Fiori e, a dimostrazione della sua versione, stasera la produzione ha mandato in onda una clip che lo dimostrerebbe. Dura la reazione di Signorini: "Sono senza parole, avete perso la faccia".

La stringata di Signorini a Lorenzo Spolverato

"Provaci per una settimana con Lele", le parole contenute in una clip mandata in onda da Alfonso Signorini, che dimostrerebbe la strategia di Lorenzo Spolverato. Il modello, aveva chiesto alla sua fidanzata di flirtare con Emanuele Fiori, così da finire al centro delle discussioni in puntata: "Non ce n'era bisogno, stavamo giocando, era una battuta", ha però ribattuto. Davanti all'atteggiamento di Lorenzo, il conduttore ha esclamato: "Io sono senza parole, è facile dire che non vi ricordate, è l'unica risposta che potreste dare senza perdere la faccia, ma la faccia l'avete persa ormai".

Secondo Spolverato, quella pronunciata da lui nella clip sarebbe stata una battuta in favore di Emanuele Fiori: "Chiara Cainelli gli aveva dato il due di picche, quindi ho detto quella cosa a Shaila per scherzare". L'ex velina ha aggiunto: "Io sono permalosa, nella clip gli ho risposto male per questo".

La reazione delle opinioniste

Interpellata da Signorini, anche Cesara Buonamici è intervenuta sulla vicenda: "Spero solo che quella che abbiamo visto nel video sia una tua controfigura", ha detto Lorenzo. Ha poi preso parola Beatrice Luzzi, che ha difeso Shaila: "Io credo che in quel momento in Shaila si sia rotto qualcosa, la faccia che lei fa quando capisce cosa lui le stava dicendo ne è la dimostrazione".