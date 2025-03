video suggerito

Grave retroscena al Grande Fratello, Mariavittoria accusa Lorenzo: "Crei clip, hai chiesto a Shaila di avvicinarsi a Lele" Al Grande Fratello, nel corso di una lite con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti ha sganciato la bomba, svelando dei presunti retroscena sulla coppia.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, volano pesanti accuse tra i concorrenti. Mariavittoria Minghetti ha avuto una lite con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Da tempo ormai, la gieffina si è allontanata dalla (ex) coppia. E in queste ore ha svelato dei presunti retroscena. Ha accusato Lorenzo di avere suggerito a Shaila di creare una "dinamica" con Emanuele Fiori.

Lo scontro tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti

Shaila Gatta ha accusato Mariavittoria Minghetti di non essersi comportata con lealtà nei suoi confronti e di non averla difesa nel corso delle ultime puntate:

L'amicizia si porta dall'inizio alla fine. Amica mia non sei, quando c'è stato un momento in cui potevi spendere una parola nei miei confronti non l'hai fatto.

A deludere Shaila è stata in particolare la convinzione di Mariavittoria che lei e Lorenzo abbiano inscenato dei teatrini per attirare l'attenzione e ottenere spazi in puntata. La ballerina ha commentato: "Tu stai dal lato in cui ti conviene stare, sei poco coraggiosa e lo continuo a pensare”. Mariavittoria ha ribadito di trovare sospetto il fatto che i due dicano di essersi lasciati proprio a un passo dalla finale, ma nei comportamenti sembra che siano ancora una coppia.

Mariavittoria accusa Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato si è scagliato contro Mariavittoria Minghetti: "Tu sei una falsa, sei una doppia faccia. Questo è il pensiero che ho dall'inizio, te lo volevo dire visto che non te l'ho mai detto. Non sei una mia amica e sei passata da una parte all'altra, da persona a persona". La gieffina ha replicato a tono dicendo la sua sul concorrente: "Tu sei un grandissimo giocatore che si crea le clip". Ma non è tutto. Mavi ha rivolto a Lorenzo un'accusa grave e ben precisa: “La dinamica con Lele allora? Come la doveva creare Shaila?". Secondo la concorrente, Spolverato avrebbe chiesto alla sua (ex?) fidanzata di avvicinarsi a Emanuele per creare, appunto, una dinamica. Shaila e Lorenzo hanno negato di averlo fatto.