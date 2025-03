Mariavittoria Minghetti contro Zeudi: “Ora la mando a fare in c**o. Mi trattengo altrimenti mi squalificano”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Sono davvero gli ultimi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello, ma la tensione è sempre più palpabile e ormai i gieffini faticano a trattenersi. Ed ecco che Mariavittoria Minghetti esasperata dai modi di fare di Zeudi Di Palma, si sfoga con Lorenzo Spolverato manifestando tutta la sua intolleranza nei confronti della ex Miss Italia.

Lo sfogo di Mariavittoria contro Zeudi Di Palma

La 24enne romana, ormai, non riesce più a trattenersi e dopo aver avuto un breve botta e risposta con Zeudi, in giardino a voce alta si sfoga dicendosi stanca del suo comportamento, mentre Lorenzo Spolverato cerca di calmarla. La gieffina, però, esplode:

Ora la mando a fare in c*** perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi, ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più, mi innervosisco, sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena. Ma non lo vedi come fa quella tuttologa? Quella sa tutto di tutto. Entra ovunque e ti critica e ti vuole insegnare come si fa qualsiasi cosa.

L'attacco alla fanbase di Zeudi

Ormai Mariavittoria è un fiume in piena e pur sapendo che la gieffina napoletana abbia dalla sua un folto gruppo di fan, anche piuttosto agguerrite, non teme la loro reazione e sbotta, scagliandosi anche contro di loro e incitandole a votarla, a costo di buttarla fuori dalla Casa ad un passo dal possibile trionfo:

Ma fatti i cavoli tuoi e non rompere agli altri. Lei non mi lascia respirare non ce la faccio più. Ora mi faranno fuori le sue fan. Vai, votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara. Votate, votate, votatemi. Fatela vincitrice, votatemi contro, sui gruppi di Zeudi contro di me. Andate in massa contro di me, chi se ne frega. E che c***, ma sai cosa me ne frega? Io quella ce l’ho tutto il giorno nelle orecchie che mi rompe il cavolo. Ma poi lei che mi insegna la vita? Quella è venuta qui dentro per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Io mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce o si fanno le torte.