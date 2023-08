Maria Teresa Ruta e i tradimenti di Amedeo Goria: “Trovai un’agenda in cui dava i voti alle donne” La conduttrice si racconta in un’intervista, ripercorrendo pezzi della sua carriera e della sua vita personale, compresa la relazione matrimoniale con il giornalista che finì principalmente a causa della sua infedeltà.

A cura di Andrea Parrella

Quella di Maria Teresa Ruta è una carriera longeva e ricchissima, ricca di esperienze, programmi, film e ruoli che le hanno permesso di collaborare con alcuni dei personaggi più influenti del mondo dello spettacolo. La conduttrice ha fatto parlare molto di sé anche per vicende laterali alla questione professionale, che attengono alla sfera privata, essendosi trovata a vivere un lungo matrimonio con il giornalista sportivo Amedeo Goria.

Una relazione iniziata nel 1987 e chiusasi formalmente nel 2004 con il divorzio, da cui sono nati due figli, Guenda e Gianamedeo, che si è esaurita principalmente per Goria, come Ruta ha raccontato in un'intervista al Messaggerro in cui ha parlato dell'infedeltà cronica dell'ex marito: "Mi giurò: “Sono innamorato davvero, per te potrei anche fare un matrimonio bianco,non ho fretta”. Di sicuro è stato un matrimonio d’amore. Con il senno di poi avrei dovuto chiudere anche il terzo occhio per non vedere le sue marachelle, specie quando partiva in trasferta con le squadre. Erano ingenuità, dovute alla sua insicurezza cronica, ma allora le ho vissute come un affronto e a un certo punto non ho più perdonato".

Infedeltà che non l'ha vista mai ripagare il marito con la stessa moneta, visto che la conduttrice si descrive dal suo canto "Integerrima, tagliata con l’accetta", pur spiegando di aver avuto diverse tentazioni, anche nei momenti di crisi più acuta. Maria Teresa Ruta non ci risparmia dei dettagli dell'infedeltà di Goria, raccontando come scoprì le magagne dell'allora marito: "Li ho scoperti trovando scontrini del parcheggio di una discoteca sotto il tergicristallo. O bigliettini di tali Jeannette o Jasmine. E poi la famosa agendina nera. La nascondeva, un giorno l’ho vista. C’erano annotati almeno duemila numeri di telefono, solo di donne, in tutto il mondo, con accanto le stelline del punteggio. Per carità, forse l’ho trascurato anch’io, troppo presa dal lavoro. Ma a volte Amedeo faceva il cascamorto con le altre persino davanti a me, era incorreggibile".