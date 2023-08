Amedeo Goria: “L’agenda con quasi duemila numeri di donne? Ce l’ho ancora, ma non davo dei voti” Amedeo Goria parla per la prima volta dell’agenda trovata dall’ex moglie Maria Teresa Ruta contenente circa 2mila numeri di donne, con accanto delle stelline: “Scrivevo i nomi, non davo voti. Era un segno per il tipo di rapporto avuto”. E riguardo la sua visione del sesso: “Orge e locali scambisti? Non mi faccio mancare nulla”.

A cura di Elisabetta Murina

Amedeo Goria risponde alle accuse di infedeltà mosse dalla ex moglie Maria Teresa Ruta. Intervistata dal Corriere della Sera non molto tempo fa, la showgirl aveva raccontato di aver trovato una agendina nel quale erano contenuti almeno duemila numeri di telefono di donne di tutto il mondo, con accanto le stelline per il punteggio. Il giornalista, ex volto del TG1, ha svelato al Messaggero cosa conteneva in realtà in quell'agenda.

La verità di Amedeo Goria sulla "agenda delle amanti"

Maria Teresa Ruta, come ha raccontato, un giorno ha scoperto l'agenda del marito contenente circa duemila numeri di telefono di donne di tutto il mondo. Il giornalista, però, ha chiarito che non dava a ognuna di loro un voto e che i segni accanto ai nomi non indicavano quello: "Maria Teresa ha esagerato, al massimo erano 1800 (ride, ndr). Scrivevo i nomi delle donne che incontravo, ma non davo i voti, assolutamente no. Uno squallido e volgare segnetto per indicare il tipo di rapporto avuto, se fosse stato solo un bacio o qualcosa di più". Oggi, a distanza di anni, Goria ha conservato l'oggetto: "Ce l'ho in qualche anfratto o comodino… l'ho rinnovata, sono passati tanti anni".

"Orge e locali per scambisti? Non mi faccio mancare nulla"

Proprio intervistato da Fanpage.it, Amedeo Goria aveva raccontato per la prima volta di aver partecipato a un'orgia e di avere una visione aperta nei confronti del sesso. A tal proposito, ha aggiunto: "Non mi faccio mancare nulla. Sono un giornalista, sono curioso. Perché non sperimentare i locali per scambisti? Non c'è niente di male".

Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria negli anni del loro matrimonio

Il giornalista non si è mai privato di nessuna esperienza (e ancora oggi non lo vuole fare) anche se forse ammette di aver un pò superato il limite: "Con le donne ho esagerato, forse è stata l'ebbrezza della notorietà, mi ha dato un po' alla testa. Ma ancora oggi, alla mia età, vedere una bella donna anche col desiderio di conoscerla mi dà motivo di vita". Quanto al rapporto con la ex moglie Maria Teresa Ruta, si dice dispiaciuto per come sono andate le cose: "Lei con me ha un po' il dente avvelenato, io la ringrazio sempre e le chiedo scusa pensando al passato. Sono un penitente".