video suggerito

Maria De Filippi in Sardegna in attesa di Temptation Island: le foto con il cane di suo figlio Gabriele Maria De Filippi si rilassa in Sardegna, giocando in spiaggia col cane di suo figlio Gabriele e concedendosi il tempo per un po’ di allenamento, dopo aver chiuso le puntate di Temptation Island che andranno in onda dal 27 giugno. Poi, finalmente, potrà iniziare la sua vera estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate per Maria De Filippi non è ancora arrivata, sebbene i suoi programmi si siano ormai conclusi, ma manca all'appello l'ultima sua creatura, Temptation Island , che andrà in onda a partire dal 27 giugno su Canale 5. Ed è per questo che la conduttrice si trova in Sardegna, come si vede sulle pagine del settimanale Chi, in cui appare in uno dei suoi momenti di relax, intenta a giocare con il cane si suo figlio Gabriele, per poi riunirsi la sera con persone a lei vicine che, d'altronde, fanno anche parte del suo team lavorativo.

Maria De Filippi tra sport e cene con il team prima di Temptation Island

La conduttrice ha chiuso anche questa stagione di Temptation Island, in tempi piuttosto veloci, dal momento che pur avendo iniziato a girare a fine maggio, le puntate sono state chiuse in modo tale da mandarle in onda a partire dal prossimo 27 giugno, per sei appuntamenti consecutivi. Un record per una trasmissione che, in fin dei conti, è la più attesa di tutta l'estate, dove le coppie di fidanzati mettono a dura prova la loro resistenza e capiscono quanto il loro amore sia in grado di superare le tentazioni. Intanto, De Filippi si concede anche del tempo per lo sport, dopo la passeggiata in spiaggia con Tommy, il cane di suo figlio Gabriele, che si diverte a far giocare sul bagnasciuga, ma anche nel parco vicino la tenuta in cui risiede la conduttrice.

Il successo di Temptation Island

Temptation Island può essere annoverato tra i prodotti più riusciti della conduttrice che, ancora una volta, ha voluto puntare sulle emozioni dei partecipanti ai suoi programmi, affinché abbiano presa sul pubblico. Quelli del reality dei sentimenti di Canale 5 sono amori che, spesso, nascondono gelosie, o destinati a finire, amori in cui gli spettatori a volte si riconoscono o da cui prendono le distanze. Fatto sta che lo show è tra i più seguiti e attesi dell'estate e, come C'è Posta per Te, Uomini e Donne, Tu Si Que Vales e Amici, rappresenta una vera e propria garanzia per il palinsesto che, infatti, ormai si regge su questi che sono i pilastri di Mediaset.