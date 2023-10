Mara Venier: “Volevo farmi ridurre il seno perché troppo grande, ma oggi mi piace così” “Le mie te**e? Esagerate, sempre state grandi”, ironizza Mara Venier in occasione del lancio di una linea di abbigliamento per donne formose. “Ho consultato dei chirurghi per ridimensionarle, ma quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: ‘Se le tenga’”.

A cura di Giulia Turco

Mara Venier lancia la sua prima linea di abbigliamento femminile curvy. Convinta che la bellezza sia tale in ogni sua forma, la conduttrice tv si è fatta paladina di un modello di bellezza, quello appunto più morbido rispetto al tradizionale canone da passerella, valido ad ogni età. Lo ha fatto, naturalmente, con la sua inconfondibile ironia e leggerezza.

Quando Mara Venier pensò di farsi ridurre il seno

“Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata”, ha raccontato la conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. È stata l’occasione per scherzare anche sulla sua fisicità di donna matura, che sa amarsi e piacersi, come non ha mai smesso di fare. Inconfondibile, da sempre, il seno prosperoso, sul quale oggi scherza: “Le mie tette? Esagerate, sempre state grandi. Poi diventando mamma presto, sono esplose”, racconta. “Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarmele, ma poi quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: ‘Se le tenga’”. Un punto forte che l’ha resa negli anni ancora più sicura di se stessa: “Del resto sono belle”, riflette oggi. “Stanno su, dunque perché sottoporsi ad un intervento così delicato? Trovo che tutte le donne debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza”.

(Mara Venier e Nicola Carraro a Portofino, estate 2013)

Il sospetto di un tumore al seno e la campagna sulla prevenzione

Per di più, nel 2016 la conduttrice confessò di aver vissuto un periodo di profondo timore per il sospetto di un cancro al seno. Ospite dell’Istituto Europeo di Oncologia, Mara Venier raccontò di essersi affidata al professor Umberto Veronesi per fare controlli più specifici, per via di una situazione ritenuta sospetta che andava chiarita. “Il medico che mi seguiva mo ha detto che mi dovevo fare operare. In lacrime chiamo Veronesi dal quale è emerso che l’intervento non era necessario. È andato tutto bene, ma ho passato brutti momenti”, ha raccontato la conduttrice che non ha mai smesso di sensibilizzare sul tema della prevenzione per le donne.