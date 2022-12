Mara Venier è guarita dal Covid: “Negativa, corro agli studi per la puntata natalizia di Domenica In” Mara Venier ha annunciato di essere risultata negativa al Covid. La puntata di Natale di Domenica In, dunque, andrà in onda regolarmente.

A cura di Daniela Seclì

A pochi giorni dal Natale, anche Mara Venier era risultata positiva al Covid. Lo aveva annunciato Fiorello. In una puntata di Viva Rai2, aveva letto in diretta il messaggio ricevuto dalla conduttrice di Domenica In: "Amore mio anche io ti guardo, mi tiri su il morale. Mi sono beccata il Covid". In queste ore, però, Mara Venier ha annunciato di essere negativa.

Mara Venier annuncia di essere negativa al Covid

Mara Venier, in una Instagram Story pubblicata sul suo profilo ufficiale, ha annunciato di essere risultata negativa al Covid. Dunque, si è precipitata a registrate la puntata natalizia di Domenica In, che era sembrata a rischio:

Sono pazza di gioia. Ho fatto due tamponi stamattina, sono negativa. Per cui corro agli studi e ci vedremo sicuramente a Natale. Perché Domenica In va in onda a Natale. Sono molto felice. Grazie al professor Le Foche. Evidentemente ce l'avevo già da dodici, tredici giorni. Negativa!

Domenica In andrà in onda regolarmente a Natale

Anche domenica 25 dicembre, dunque, sarà possibile trascorrere il pomeriggio in compagnia di Mara Venier. La puntata verrà registrata in queste ore. In questi giorni, si è parlato di diversi scenari: dalla cancellazione della puntata, alla conduzione da casa. I due tamponi negativi hanno scongiurato queste possibilità. Tra gli ospiti che impreziosiranno la puntata natalizia di Domenica In, anche Iva Zanicchi, che sarà reduce dalla finale di Ballando con le stelle, in onda venerdì 23 dicembre. Inoltre, interverrà anche la cantante Orietta Berti, attuale opinionista del Grande Fratello Vip. In studio Christian De Sica, protagonista del film Natale a tutti i costi. Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, protagonisti del film Tre di troppo. E poi Bobby Solo, che delizierà gli spettatori con le canzoni tipiche delle festività natalizie.