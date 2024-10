video suggerito

Manuel Maura e il cuore a Francesca Sorrentino, aveva detto: “Potrei andare a UeD per corteggiarla” Il suo trono a Uomini e Donne è cominciato solo da qualche giorno ma Francesca Sorrentino sta già vivendo momenti di profonda difficoltà. A sostenerla, a sorpresa, è arrivato l’ex compagno Manuel Maura che già in passato aveva detto: “Potrei andare in trasmissione a corteggiarla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È davvero finita la storia d’amore tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura? A giudicare da quanto accaduto negli ultimi tempi, potrebbe non esserlo. A incoraggiare Francesca dopo il momento di sconforto vissuto a Uomini e Donne è stato, a sorpresa, proprio l’ex fidanzato che Ion una Instagram story le ha dedicato un cuore subito dopo averla vista piangere nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi.

Perché Francesca Sorrentino è in crisi

Francesca sta vivendo un momento difficile da tronista di Uomini e Donne, Reduce dalla relazione durata anni con Manuel, teme di non essere all’altezza del contesto e, soprattutto, è apparsa preoccupata di non essere riuscita a mettersi in gioco come avrebbe voluto. “Mi sento inadeguata”, aveva spiegato in trasmissione senza riuscire a nascondere le lacrime, “Non mi sento una donna di altri tempi. Nelle esterne non mi sono sentita a mio agio, rivedendomi ho pensato che non sono fatta così. Mi sono fatta tanti problemi, stavo attenta a parlare. Temevo di sbagliare, ho avuto l'ansia in entrambe le esterne. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l'ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco e faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni”. A rincuorarla è stata la conduttrice Maria De Filippi che le ha consigliato di darsi del tempo.

Che cosa aveva detto Manuel Maura di Francesca Sorrentino sul trono

Era stato proprio Manuel, qualche settimana fa, il primo ad aprire uno spiraglio circa la possibilità di provare a riconquistare la storica ex fidanzata insieme alla quale aveva partecipato a Temptation Island: “Se vorrei riprendermi Francesca? È una domanda a cui non posso rispondere. Nella vita ho imparato che mai dire mai. Altre volte che ci siamo lasciati ho sempre detto ‘basta’ quindi può darsi che in futuro possa accadere di tutto. Non escludo che potrei andare a corteggiarla”.