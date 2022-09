Lutto per Le Donatella, è morto il padre di Silvia e Giulia Provvedi: “Ti ameremo per sempre” Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, dicono addio al padre morto nelle ultime ore: l’addio sui social con un post, “Sei stato un esempio”.

A cura di Gaia Martino

È morto il padre di Giulia e Silvia Provvedi alias Le Donatella. I celebri volti televisivi con un post su Instagram hanno detto addio al loro genitore scomparso nelle ultime ore. "Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre" recita il post aggiunto pochi minuti fa a corredo di un'immagine nera con un cuore rosso al centro. Sono seguiti messaggi di amore e vicinanza da parte di tanti amici VIP.

L'addio sui social de Le Donatella al padre

Le Donatella salutano il padre con un post per omaggiarlo: lo descrivono come "un esempio" che ha insegnato loro ad essere forti. "Ti ameremo per sempre" hanno scritto le due ex naufraghe ed ex concorrenti del GF Vip, nonché talenti di X Factor nel 2012. Sull'uomo non emerge alcuna informazione, nel 2020 però le figlie pubblicarono una foto insieme a lui in occasione del suo compleanno, esaltando il profondo amore e la dolcezza regalata.

Sono seguiti messaggi di amore e vicinanza da parte di tanti volti noti dello spettacolo, Laura Pausini che scrive "Un abbraccio grande", Teresa Langella "Un padre, il primo amore di ogni figlia. Condoglianze", Laura Chiatti le invita a farsi forza, poi i cuori di Alvin e anche di Pierluigi Gollini, l'ex di Giulia Provvedi.

La dedica per il papà prima di diventare nonno

Prima che nascesse la piccola Nicole, la figlia di Silvia Provvedi, le Donatella festeggiarono il compleanno del loro papà insieme a lui. Raramente lo hanno mostrato sui social e in quella occasione a corredo di una foto di gruppo scrissero: "Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stesse . Grazie per il supporto , per i tantissimi insegnamenti, per l'affetto e la tua infinita dolcezza. Buon compleanno papà speciale ! Ti voglio un sacco di bene".