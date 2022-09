Il dolore di Giulia e Silvia Provvedi: “Papà è morto di infarto mentre era in videochiamata con noi”

Giulia e Silvia Provvedi, in arte Le Donatella, sono tornate sui social per ricordare il padre, scomparso improvvisamente nei giorni scorsi. Le due artiste, inoltre, hanno fatto delle importanti precisazioni circa le circostanze della morte. Hanno raccontato che l'uomo, che lottava contro il cancro, ha avuto un infarto davanti a loro.

Le Donatella hanno pubblicato una serie di Instagram Stories sul loro profilo ufficiale. Giulia e Silvia Provvedi hanno ringraziato tutte le persone che si sono strette a loro in questo momento difficile. Poi, hanno spiegato che il loro padre lottava contro il cancro, ma ritengono che la causa della morte non sia quella:

Noi, Giulia e Silvia, vogliamo ringraziare anche a nome di nostra madre e nostro fratello, tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così doloroso. Oggi abbiamo salutato per l’ultima volta il nostro amatissimo padre. Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro, ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma. Un particolare ringraziamento vogliamo farlo a tutti i medici dell’Istituto oncologico IEO che l’hanno curato con professionalità, dedizione, carica umana, sensibilità empatia.