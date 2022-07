Luca Salatino rimprovera Soraia in diretta: “Mastica meglio ‘sta gomma”, l’imbarazzo di lei Luca Salatino perde la pazienza e rimprovera in malo modo la fidanzata Soraia Allam per il modo in cui mastica la gomma. Di fronte a quel rimprovero sgradevole, la giovane gli dà ragione mia cambia espressione, visibilmente imbarazzata.

A cura di Stefania Rocco

Un video condiviso su Instagram da Soraia Allam ha acceso i riflettori sui modi del compagno Luca Salatino, conosciuto a Uomini e Donne. Inizialmente sorridente, Soraia registra una storia per i fan mentre passeggia per strada a poca distanza da Luca. “Buongiorno in ritradissimo”, esordisce lei serena prima che il ragazzo la interrompa bruscamente, alzando un dito per rimproverarla, per di più in diretta Instagram: “Una cosa chiedo. Quando si mastica la gomma, che si masticasse in maniera adeguata. Che è ‘sta ciancicata di gomma? Mamma mia, mangiala bene ‘sta gomma”.

La reazione di Soraia: “Vero, brutto vizio”

Ai modi sgradevoli di Luca, Soraya risponde impegnandosi a migliorare ma senza fargli notare quanto anche lui sia stato indelicato: “È vero, un bruttissimo vizio. Mi impegnerò a masticare con la bocca chiusa”. La giovane appare però visibilmente imbarazzata tanto che cambia espressione, probabilmente a disagio di fronte al rimprovero ricevuto, peraltro in pubblico.

Poi Soraia lo difende: “Era una battuta”

Dato il clamore suscitato dal filmato sui social, Soraia ha deciso di eliminare le storie in questione. Poco dopo, tuttavia, è tornata su Instagram per difendere l’ex tronista di Uomini e Donne: “Non sono solita rispondere alle critiche ma mi sembra che la situazione stia degenerando. Luca mi ha semplicemente fatto una battuta su come masticavo la cicca. La cosa importante su cui si dobbiamo concentrare sono le dimostrazioni che ci dà un uomo, come ci tratta, cosa ci dimostra, quanto ci ama. Era semplicemente una battuta. Ho tolto la storia perché si stava scatenando il pandemonio e, onestamente, non avevo voglia. Credetemi, era semplicemente una battuta. Magari ha avuto modi un po’ bruschi ma non mi sono sentita offesa. Stavo ridendo ed ero molto tranquilla. Ho al fianco un uomo che mi dimostra tanto altro. Non bisogna appigliarsi a una risposta data in un momento di leggerezza”.