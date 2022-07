“Luca Salatino e Soraia in crisi”, la coppia di Uomini e Donne combatte il gossip con baci e sorrisi Ancora una volta circolava voce che tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti fosse già finita: la coppia nata a Uomini e Donne spegne il gossip con un bacio su Instagram.

Dopo la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, circolava voce che anche per Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti c‘era aria di crisi. L'altra coppia nata a Uomini e Donne prima del finale di stagione si è trovata spesso al centro del gossip: anche dopo la scelta, non mostrandosi insieme su Instagram, avevano fatto nascere il dubbio nei telespettatori, poi subito eliminato con uno scherzo pubblicato nelle stories. L'ultimo weekend si sono divisi, lei era con Federica Aversano, conosciuta nel dating show, mentre lui proprio con il suo compagno d'avventura nel programma, e così tra i fan si è diffusa nuovamente la voce di una presunta rottura. Entrambi dopo alcuni gesti social che avevano già spento il rumor, si sono inquadrati insieme: l'ex tronista la bacia mentre sorride.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti stanno ancora insieme

Nessuna crisi o separazione, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti con pochi semplici gesti hanno spento di nuovo il gossip che li vedeva lontani. Oltre ad essersi entrambi taggati tra le stories, l'ex tronista ha lasciato un cuore sotto l'ultimo post della sua fidanzata, replicato a sua volta con la stessa emoticon. Ma non è tutto, pochi minuti fa la coppia si è di nuovo unita: con una IG story l'ex tronista si è ripreso mentre bacia la sua fidanzata conosciuta nel programma che lo stringe a sé e sorride, poi aggiunge: "Siamo tornati".

La coppia nata a Uomini e Donne divisi dalla lontananza

Vivendo lei a Como e lui a Roma ed essendo entrambi impegnati con il lavoro, non sempre riescono a trascorrere il tempo che vorrebbero insieme. Così Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti vivono la loro storia d'amore nonostante la lontananza e sono felici: c'è chi pensò ad una convivenza ma i due rivelarono di non sentirsi ancora pronti. "Siamo all’inizio, ci stiamo conoscendo. La distanza è un bell’ostacolo ma direi che sta andando molto bene. Valuteremo ogni possibilità, è ancora presto per prendere una decisione" furono le parole dell'ex corteggiatrice.