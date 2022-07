Stefano Sollima e Paolo Sorrentino al lavoro su una serie Tv sulla vita di Enzo Ferrari Tratta dalla biografia di Enzo Ferrari scritta da Luca Dal Monte, la serie per Apple TV+ attualmente in pre-pdoruzione sarà diretta da Stefano Sollima, mentre Paolo Sorrentino sarà produttore esecutivo.

A cura di Andrea Parrella

Una serie Tv ispirata alla storia di Enzo Ferrari, diretta da Stefano Sollima e creata da Steven Knight, sceneggiatore di Peaky Blinders. Nelle vesti di produttore esecutivo ci sarà invece Paolo Sorrentino. È questo, in sintesi, il progetto esaltante di Apple Tv+ che vedrà riportata sul piccolo schermo, in forma di serie, la storia di uno dei personaggi più significativi della storia dell'automobilismo italiano e internazionale. Il progetto è ispirato al romanzo biografico dal titolo "Ferrari Rex", scritto da Luca Dal Monte, che il New York Times ha incoronato come biografia definitiva di Enzo Ferrari.

I dettagli della serie

È Ansa a fornire i primi dettagli su questa opera<ione, parlando di una serie attualmente in pre-produzione a Roma. "Sono entusiasta di poter raccontare una storia così suggestiva su quest'uomo leggendario e il suo brand iconico," le parole dell'ideatore Steven Knight. "La straordinaria vita di Enzo Ferrari è stata tracciata dal suo percorso professionale e dal dramma personale e "Ferrari" è la celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante." Ansa riporta anche il commento di Stefano Sollima, regista di Suburra e deus ex machina delle prime stagioni di Gomorra, che spiega: "Da italiano mi sento onorato di poter raccontare la storia di Enzo Ferrari, un esempio fulgido di eccellenza italiana. Attraverso il rapporto che aveva con il Ferrari Spring Team, i cinque piloti che Enzo ha "adottato" nella sua scuderia dopo la perdita del suo primogenito, andremo a scoprire le sue qualità uniche, il suo grande talento e l'ossessione oscura che ha trasformato quest'uomo in leggenda".

Sorrentino produttore esecutivo

Ferrari sarà prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Nicola Giuliano per Indigo Film e Fremantle. Nel ruolo di produttori esecutivi proprio il premio Oscar Paolo Sorrentino, lo stesso Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Steven Knight, Giulio Marantonio e Lorenzo De Maio.

Sorrentino e il lavoro televisivo su Mattia Torre

Per Sorrentino non è il solo progetto televisivo di prossima lavorazione. Come annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai dello scorso giugno, Sorrentino sarà direttore artistico di cinque opere tratte dagli scritti di Mattia Torree adattate alla televisione. Nel cast Mastandrea, Geppi Cucciari, Paolo Calabresi, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e altri interpreti legati a Torre. La messa in onda è prevista su Rai3 per il prossimo novembre.