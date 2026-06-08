Telese definisce Picierno una “Vannacci di sinistra”, l’europarlamentare telefona a In onda per protestare

Durante l’ultima puntata di In Onda su La7, Luca Telese ha definito Pina Picierno “elettoralmente una Vannacci di sinistra”. L’europarlamentare ha telefonato in diretta per contestare il paragone.

Momento di tensione a In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, durante una discussione relativa al percorso politico di Pina Picierno.

In diretta, il giornalista ha ricostruito le tappe che hanno portato l’europarlamentare a lasciare il Partito Democratico. A partire da questa analisi, Telese ha quindi definito Picierno "elettoralmente una Vannacci di sinistra", sottintendendo che si trattasse di una figura in grado di sottrarre una parte di consensi al centrosinistra.

Il paragone ha però infastidito la vicepresidente del Parlamento europeo che, a pochi minuti da quel momento, ha telefonato in diretta per avere l’opportunità di intervenire e replicare nel merito a quanto dichiarato dal conduttore. "Mi hanno riferito che Telese mi avrebbe definita in diretta una Vannacci", ha esordito Picierno, mentre Telese ha provato a precisare il senso dell’espressione, spiegando di non aver inteso fare riferimento un accostamento sul piano valoriale: "È incompleto. Dico che lei potrebbe essere elettoralmente una Vannacci di sinistra, cioè una persona che porta via un pezzo di consenso".

La replica dell’europarlamentare è rimasta netta: "Io una Vannacci? Da lei ho sopportato diverse cose, molto spesso il dileggio, senza perdere la calma. Non posso però transigere quando lei mi paragona a Vannacci, perché riguarda i valori e tutto quello per cui ho sempre combattuto".

Telese ha quindi ribadito che il suo ragionamento non intendeva riguardare il piano etico, ma esclusivamente quello politico ed elettorale, cercando di riportare il confronto su toni più distesi. "Siamo contenti che lei ce lo dica, ma non era in discussione", ha infatti risposto il giornalista, confermando di aver attribuito a quel paragone un significato diverso da quello inteso da Picierno.