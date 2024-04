video suggerito

Leo Gassman ricorda sua zia Paola: “Donna straordinaria, ora fai parte delle stelle” Dopo l’annuncio della scomparsa di Paola Gassman, il fratello Alessandro e il nipote Leo le hanno dedicato un messaggio condiviso sui social. L’attrice si è spenta all’età di 78 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

106 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Gassman, figlia di Vittorio Gassman, è morta all'età di 78 anni. A darne l'annuncio, suo marito Ugo Pagliai, insieme ai figli Simona e Tommaso. Suo fratello Alessandro Gassman e il nipote Leo l'hanno ricordata con un pensiero condiviso sui social.

Il ricordo di Alessandro Gassman: "Sei stata sempre la più saggia"

Poco dopo l'annuncio della scomparsa di Paola Gassman, il fratello Alessandro l'ha ricordata con un messaggio. "Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica – scrive l'attore – Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta".

Leo Gassman e il pensiero per la zia: "Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio"

Leo Gassman ha voluto ringraziare tutti per i messaggi di condoglianze con una storia condivisa sui social. Nel post si legge: "È stata una donna straordinaria, forte e coraggiosa. Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio, ma la vita spesso è frettolosa e bisogna viversela come ti viene permesso! Riposa in pace zia, ora fai parte delle stelle. Ti voglio bene".

Paola Gassman era figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, è la sorellastra di Alessandro e Jacopo. L'attrice era sposata con Ugo Pagliai, con cui ha condiviso per anni l'amore per il teatro. Gassman è stata protagonista della scena teatrale, diretta dal padre Vittorio in commedie come Bugie sincere, Fa male il teatro e Cesare o nessuno. Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman aveva portato in scena diversi spettacoli, Luigi Pirandello, Carlo Goldoni e William Shakespeare sono stati i suoi autori preferiti. Tra gli spettacoli recenti ci sono Spirito allegro di Noel Coward, Giù dal monte Morgan di Arthur Miller, Vita col padre di Russel Crouse. Di recente era stata ospite nella trasmissione La volta buona, a Caterina Balivo aveva raccontato dei decenni trascorsi sul palcoscenico, della sua vita sentimentale e del papà Vittorio.