Le foto di Alessandra Celentano da giovane: “Gli anni passano, gli occhi sono carichi di malinconia” Negli scatti si lascia andare ai sorrisi e si scatena in pista, con tanto di abiti succinti che lasciano scoperto l’ombelico. “Un bel ricordo di gioventù insieme agli amici di sempre”. Non è la prima volta che l’insegnante di danza si lascia andare ad operazioni amarcord e, ogni volta, sui social fa il pieno di like.

A cura di Giulia Turco

Momento nostalgia per Alessandra Celentano che getta uno sguardo malinconico al passato postando sui social alcuni scatti di diversi anni fa. Nel corso della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent show per il quale è ormai un’istituzione, la coreografa e insegnante di danza ha cambiato look tante e innumerevoli volte, ma non dimentica la freschezza degli anni del tutto al naturale, che oggi torna a ricordare con i suoi fan.

Le foto di Alessandra Celentano da giovane

Ogni tanto la severa prof di ballo si lascia andare a tenere operazioni amarcord. Già in passato Alessandra Celentano ha pubblicato diversi scatti della sua giovinezza, risalenti al periodo in cui aveva circa vent’anni, che hanno fatto il pieno di like sui social. Ora torna all’attacco, condividendo momenti della sua spensieratezza insieme a vecchi amici con i quali ha condiviso per una vita intera la passione per la danza. Negli scatti si lascia andare ai sorrisi, ammicca all’obbiettivo e si scatena in pista, con tanto di abiti succinti che lasciano scoperto l’ombelico. “Un bel ricordo di gioventù insieme agli amici di sempre!”, commenta. “Gli anni passano, gli occhi sono carichi di malinconia, ma allo stesso tempo consapevoli dei bei momenti che la vita ci ha regalato e continua a relegarci”, scrive a corredo del post.

La vita privata di Alessandra Celentano

Classe 1966, Alessandra Celentano nasce come ballerina e coreografa in ambito internazionale e dal 2003 è nota al mondo della televisione per essere una delle protagoniste del talent show di Maria De Filippi, che da vent’anni non fa a meno di lei. Figlia di Alessandro Celentano e nipote del celebre cantautore Adriano, la coreografa è stata sposata con Angelo Trementozzi, docente universitario con il quale il matrimonio è terminato nel 2017. Da anni non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, nella quale non ci sarebbe l'ombra di un compagno. "Sono di gusti molto difficili", ha raccontato a Belve, ospite di Francesca Fagnani.