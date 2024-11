La vita privata di Valeria Golino, l’amore con Fabio Palombi dopo la fine della storia con Riccardo Scamarcio

video suggerito

Valeria Golino è un'attrice e regista italiana e, così come la sua carriera professionale, la sua vita sentimentale è stata spesso legata al mondo del cinema e dello spettacolo. Dal 2019 sta insieme all'avvocato romano Fabio Palombi, che ha 24 anni in meno di lei. Tra le sue relazioni più importanti c'è quella con Benicio del Toro, Peter Del Monte, Fabrizio Bentivoglio, Fabio Palombi e quella con Riccardo Scamarcio, con il quale è stata insieme 12 anni, dal 2006 al 2018. La regista non ha figli.

La relazione con il regista Peter Del Monte nel 1985

La relazione tra Valeria Golino e il regista Peter Del Monte è iniziata nel 1985, ai tempi delle riprese del film "Piccoli fuochi". Questo legame, nato sul set, durò fino al 1987. Quella pellicola rappresentò un momento significativo per entrambi: per Del Monte, infatti, fu l'opera che consolidò la sua carriera di regista, mentre per Golino segnò il suo primo ruolo da protagonista, contribuendo a lanciare la sua carriera nel cinema italiano.

L’incontro sul set di “Big Top Pee-wee – La mia vita picchiatella” con Benicio Del Toro

Nel 1988, sul set del film "Big Top Pee-wee – La mia vita picchiatella", Valeria Golino incontrò l'attore portoricano Benicio del Toro. Questo incontro segnò l'inizio di una relazione sentimentale tra i due, che durò dal 1988 al 1992. Nel film, Golino interpretava Gina Piccolapupula, una trapezista italiana, mentre Del Toro ricopriva il ruolo di Duke, il Dog-Faced Boy. Questa collaborazione professionale si trasformò in un legame personale significativo, contribuendo a consolidare le loro carriere nel panorama cinematografico internazionale.

L'attore portoghese Benicio Del Toro

La storia d’amore con Fabrizio Bentivoglio

Dopo aver chiuso la relazione con Del Toro, nel 1993 Golino iniziò una storia d'amore con Fabrizio Bentivoglio, durata poi fino al 2001. Durante questo periodo, tra i due ci fu anche una collaborazione professionalmente, recitando insieme nel film "Come due coccodrilli", risalente al 1995. Nonostante la fine della loro storia d'amore, i due attori hanno mantenuto un rapporto professionale e personale positivo, tanto che nel 2013 hanno nuovamente lavorato insieme nel film "Il capitale umano" di Paolo Virzì.

Valeria Golino e Fabrizio Bentivoglio nel 2014

Il grande amore per Riccardo Scamarcio

Valeria Golino e Riccardo Scamarcio hanno vissuto una relazione intensa e significativa, durata circa un decennio. Il loro incontro risale al 2006 sul set del film "Texas", dove è scoccata la scintilla che li ha uniti sia professionalmente che sentimentalmente. Nonostante la differenza d'età di 15 anni, con Valeria più grande, la coppia ha mostrato una forte sintonia, diventando una delle più ammirate nel panorama cinematografico italiano. Nel corso della loro relazione, hanno collaborato in diversi progetti, consolidando il loro legame sia sul piano personale che professionale. Tuttavia, nel 2016, dopo dieci anni insieme, hanno deciso di separarsi. Valeria ha descritto la fine della loro storia come una "enorme delusione", sottolineando il dolore provato durante quel periodo.

Riccardo Scamarcio e Valeria Golino al photocall del film Euphoria

Nonostante la separazione, entrambi hanno mantenuto un rapporto di rispetto e affetto reciproco. Hanno continuato a lavorare insieme, come nel film "Euforia" del 2018, diretto dalla Golino, in cui Scamarcio ha interpretato il ruolo principale. In un'intervista del 2021, Valeria ha affermato: "Siamo molto legati, ma diciamo che ci evitiamo affettuosamente", indicando una relazione basata su stima e affetto, pur mantenendo le distanze necessarie dopo la fine della loro storia d'amore. Come riportato nelle anticipazioni di Belve, il programma di Francesca Fagnani di cui sarà ospite il 26 novembre, Golino ha dichiarato che Scamarcio è stato l'uomo della sua vita, dicendo: “Non faccio il nome dell'amore della mia vita, ho paura che mentirei. Sono stata sincera finora, non voglio dirle una bugia adesso”.“Ci siamo capite”, la risposta della giornalista, che la settimana prima aveva intervistato proprio l'attore.

Il fidanzamento con Fabio Palombi

Dopo la conclusione della lunga relazione con Riccardo Scamarcio, Valeria Golino ha ritrovato l'amore accanto a Fabio Palombi, un avvocato romano specializzato in diritto d'autore. La loro relazione è iniziata nel 2018, e nonostante la differenza d'età di 24 anni, la coppia ha costruito un legame solido e duraturo. Palombi è anche vicepresidente dell'associazione culturale "Giovani per Roma", che mira a favorire l'integrazione dei giovani nel tessuto sociale della capitale.

Valeria Golino insieme a Fabio Palombi

Valeria Golino ha espresso in diverse interviste la sua soddisfazione per la relazione con Fabio, sottolineando come, nonostante la differenza d'età, il loro rapporto sia equilibrato e appagante. Ha dichiarato: "Da sei anni sto con Fabio Palombi, che non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora". La coppia mantiene un profilo basso, evitando l'esposizione mediatica e vivendo la loro relazione lontano dai riflettori.