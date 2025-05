La modella Gemma Surgo denuncia la violenza verbale: “Guarda come sei vestita, non lamentarti se poi vi stuprano”

video suggerito

Gemma Surgo, modella e imprenditrice, è protagonista di un video che in queste ore ha fatto il giro nel web. Le immagini mostrano un duro scontro che ha avuto con un passante che l'ha aggredita verbalmente. La 34enne ha denunciato l'accaduto via social, tornando poi sulla questione anche in un'intervista rilasciata in queste ore.

Il post di denuncia della modella Gemma Surgo: "Presa alla sprovvista da urla forsennate"

Gemma Surgo si trovava a Locorotondo per uno shooting quando è stata interrotta da un passante che si è scagliato verbalmente contro di lei. "Mi scuso davvero tanto per le parole che mi sentirete dire in questo video ma io e Antonella (la fotografa, ndr) abbiamo avuto la prontezza di filmare dall'inizio per cui non rende bene ciò che è stato detto da questo individuo e come" ha scritto a corredo delle immagini che testimoniano la vicenda.

La modella ha spiegato che, nonostante avesse sentito delle urla "forsennate", non si è resa immediatamente conto di ciò che stava accadendo. "L'essere ‘umano' qui presente ha iniziato ad urlare ‘POI NON VI LAMENTATE SE VI STUPR4N0, ma guarda come ti sei vestita!'" si legge ancora. A sconcertarla è stato il modo in cui si è espresso: "urlando e sbraitando come se gli avessi fatto un danno irreparabile" per poi cessare di reagire quando si è reso conto che stavano registrando tutto. In conclusione del messaggio, ha messo in chiaro di aver voluto accendere un faro sulla questione e di essersi chiesta: "se il mio fidanzato fosse stato presente, si sarebbe comportato allo stesso modo? ".

Gemma Surgo: "Ho provato rabbia e indignazione"

Intervistata da La Stampa, Gemma Surgo ha continuato ha chiedersi come fosse possibile una reazione e frasi del genere da parte di quell'uomo. "Al di là di tutto, non è certo di sua competenza quello che indosso – ha sostenuto – Non ti piace? Girati dall’altra parte. Ho provato tanta rabbia e indignazione". Quelle parole le riecheggiano ancora nella testa, ma è certa che dopo il clamore mediatico che avuto la faccenda non si comporterà più in quel modo: "Parliamo di un uomo oltre la settantina. Quella mentalità maschilista non la cambi. Ma sono certa che non lo farà più (…) anche se temo che quelle cose continuerà a pensarle. Poteva essermi padre, nonno".

Gemma Surgo via Instagram

In passato le è accaduto di ricevere catcalling, ma mai un attacco così grave. In tanti uomini hanno ricondiviso il suo video "scusandosi da parte sua", ma a farla soffrire sono state le ragazze che le hanno confidato che al posto suo non sarebbero state in grado di reagire allo stesso modo e che "in occasioni analoghe sono rimaste in silenzio, pietrificate".