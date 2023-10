Juan Carlos, ex re di Spagna, si salva dall’accusa di molestie dell’amante: lei chiedeva 145 milioni

L'ex re di Spagna, Juan Carlos, ha vinto la causa contro l'amante, Corinna Larson, che lo aveva accusato di molestie nel periodo successivo alla loro relazione, che si è consumata dal 2004 al 2009. La donna dichiara di aver subito una grande sofferenza di tipo psicologico, dal momento che l'ex monarca avrebbe anche organizzato una sorveglianza "illegale e segreta" nei suoi confronti, per queste ragioni avrebbe chiesto di essere lautamente risarcita.

Juan Carlos I aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, durata bene cinque anni, con l'imprenditrice danese Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn che dopo averlo accusato di molestie, avvenute dopo la fine della loro storia, gli avrebbe chiesto un risarcimento di 145 milioni di euro. Una cifra da capogiro che non era di certo passata inosservata, ma nella giornata di venerdì è arrivato l'esito della causa, che sosterrebbe le ragioni dell'ex sovrano spagnolo. Nella sentenza si legge:

Un tribunale inglese non ha giurisdizione per esaminare il caso perché il re non vive in Gran Bretagna. L'amante, pur avendo una casa in Inghilterra, non ha adeguatamente dimostrato che le molestie sono avvenute nel Paese, il che avrebbe potuto costituire un'eccezione al principio legale della giurisdizione